Kimi Antonelli, a un paso de batir récords históricos de Italia en la Fórmula 1

2026 se presenta como un año especialmente bueno para Mercedes. Al menos, si se toma de referencia lo ocurrido tanto en los test de pretemporada como en las dos primeras citas del calendario. Si bien McLaren fue la escudería dominadora el pasado curso, este año la escudería de Toto Wolff parece haber entendido a las mil maravillas como funciona la nueva era de la Fórmula 1. Y sus dos pilotos, George Russell y Kimi Antonelli, se encuentran en plena forma. Precisamente, este último podría batir algún que otro récord.

En Albert Park (Australia), George Russell se llevó la pole y la victoria. En China, se impuso en la carrera al Sprint y cedió el liderazgo de la 'pole' y la victoria del domingo a Antonelli. El italiano se llevaba en Shangái su primer mejor crono en una 'qualy' y el domingo cumplía el sueño de toda una vida: ser vencedor de un Gran Premio en la Fórmula 1. Con tan solo 19 años, 6 meses y 19 días. "Estoy sin palabras. La verdad es que estoy a punto de llorar, pero bueno, muchísimas gracias a mi equipo porque me ayudaron a lograr este sueño", decía Kimi al bajarse del coche en China.

Kimi Antonelli se llevó la victoria en China / AFP7

“Estoy súper feliz. Ayer dije que quería que Italia volviera a lo más alto y hoy lo conseguimos. Aunque casi me da un infarto al final con un fallo en el motor, fue una buena carrera", decía el joven piloto. Y precisamente, su nacionalidad le podría llevar este domingo a entrar en los libros de historia. Y es que, de repetir triunfo en Japón, se convertirá en el segundo piloto italiano que consigue dos victorias consecutivas en la historia de la competición tras Alberto Ascari, que logró 2 seguidas en 1951 y 9 seguidas entre 1952 y 1953.

Y eso no es todo. En el caso de que Kimi consiga la 'pole', un piloto italiano será poleman por 50ª vez en la historia de la Fórmula 1. De esta forma, Italia se convertiría en el 6º país que logra 50 poles o más en la competición. Toda una alegría para el país, que no tenía un piloto italiano en la Fórmula 1 desde Antonio Giovinazzi, que se marchó en 2021.

Japón le trae buenos recuerdos

La realidad es que el GP de Japón trae buenos recuerdos a Antonelli. En 2025, se convirtió en el piloto más joven en liderar una carrera de Fórmula 1 con 18 años, 7 meses y 12 días. Superó el récord que ostentaba Max Verstappen desde 2016, quien en el Gran Premio de España hizo lo mismo con 18 años, 7 meses y 15 días.

Por su parte, su compañero de equipo también podría seguir superando sus números. Russell tiene la oportunidad este domingo en Suzuka de subir al podio en tres grandes premios consecutivos por primera vez en su carrera en la competición.