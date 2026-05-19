Fórmula 1
Kimi Antonelli y su padre ruedan un espot de Mercedes en Madrid
Antonelli, actual líder del Mundial de Fórmula 1 con solo 19 años, protagoniza la nueva campaña internacional del Mercedes-Benz GLC eléctrico
Madrid fue el escenario elegido para el rodaje de la nueva campaña internacional del Mercedes-Benz GLC eléctrico, protagonizada por Kimi Antonelli, piloto del equipo Mercedes-AMG PETRONAS y actual líder del Mundial de Fórmula 1 a sus 19 años.
El espot se centra Kimi y su padre, Marco Antonelli, durante un trayecto al atardecer. Lo que comienza como un viaje marcado por la intensidad y la presión de la competición evoluciona hacia una experiencia de desconexión y calma a bordo del nuevo GLC eléctrico, poniendo en valor el confort de marcha, el refinamiento acústico y la tecnología intuitiva del modelo.
A través de una narrativa cinematográfica, la campaña busca transmitir la experiencia de conducción del nuevo GLC eléctrico más allá de sus especificaciones técnicas. Elementos como la dinámica de conducción, el confort acústico, el techo panorámico SKY CONTROL, el asistente inteligente de ángulo muerto, los asientos con función de masaje, el asistente virtual MBUX o la nueva parrilla iluminada se integran de forma natural en la historia.
La campaña contará con presencia internacional en televisión, soportes exteriores, medios digitales y redes sociales, consolidando el posicionamiento del nuevo GLC eléctrico como una referencia en innovación, diseño y confort dentro de la gama Mercedes-Benz.
- Oficial: Fermín pasará por el quirófano
- Marcus Rashford no pudo despedirse del Spotify Camp Nou por unas molestias en el Barça-Betis
- Mourinho quiere a Rashford para su Real Madrid
- El 1x1 de los '9' que estudia el Barça: prioridades y tapados
- La intrahistoria de la final de Atenas: 'Nos equivocamos con Laudrup
- Flick aprieta por el '9' y en el Barça admiten que hay dificultades
- La primera gran decisión de Monchi: Manolo González
- El Barça ingresa, solo con BLM, más que quince equipos de LaLiga