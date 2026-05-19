Kimi Antonelli y su padre ruedan un espot de Mercedes en Madrid

Madrid fue el escenario elegido para el rodaje de la nueva campaña internacional del Mercedes-Benz GLC eléctrico, protagonizada por Kimi Antonelli, piloto del equipo Mercedes-AMG PETRONAS y actual líder del Mundial de Fórmula 1 a sus 19 años.

El espot se centra Kimi y su padre, Marco Antonelli, durante un trayecto al atardecer. Lo que comienza como un viaje marcado por la intensidad y la presión de la competición evoluciona hacia una experiencia de desconexión y calma a bordo del nuevo GLC eléctrico, poniendo en valor el confort de marcha, el refinamiento acústico y la tecnología intuitiva del modelo.

A través de una narrativa cinematográfica, la campaña busca transmitir la experiencia de conducción del nuevo GLC eléctrico más allá de sus especificaciones técnicas. Elementos como la dinámica de conducción, el confort acústico, el techo panorámico SKY CONTROL, el asistente inteligente de ángulo muerto, los asientos con función de masaje, el asistente virtual MBUX o la nueva parrilla iluminada se integran de forma natural en la historia.

La campaña contará con presencia internacional en televisión, soportes exteriores, medios digitales y redes sociales, consolidando el posicionamiento del nuevo GLC eléctrico como una referencia en innovación, diseño y confort dentro de la gama Mercedes-Benz.