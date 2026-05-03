Kimi Antonelli, líder del Mundial de F1: "Ha sido increíble conocer a Messi, le sigo desde que jugaba en Barcelona"

El Mundial de Fórmula 1 2026 tiene nombre y apellido: Andrea Kimi Antonelli. El joven piloto italiano firmó su tercera victoria consecutiva en el campeonato y se afianza como líder destacado del Mundial 2026, con 20 puntos de ventaja respecto al segundo, su compañero George Russell.

La victoria de Lando Norris en la sprint parecía haber traído un cambio de reinado en este reinicio del campeonato pero Kimi demostró que es uno de los candidatos al título, firmando la pole el sábado y superando los obstáculos de una carrera caótica. Una vez más, el único punto débil del joven piloto de 19 años estuvo en la salida, en la que fue superado por Charles Leclerc. Aún así, el de Mercedes restó importancia a esta circunstancia.

"La salida no ha sido tan mala como era habitual, así que es es un paso adelante. Solo he perdido dos posiciones..", bromeó en la entrevista postcarrera, antes de ponerse serio y reconocer que "es algo que necesito mejorar porque llegaremos en algún momento como este fin de semana en el que las diferencias sean más pequeñas y puede suponer la diferencia entre ganar y perder".

Más allá de la mala salida, para Antonelli el momento "clave" de la carrera fue el undecut con el que dejó atrás a Leclerc. "Me he podido acercar en la primera tanda con los medios para hacer que funcionara el undercut. Buen trabajo del equipo y esta noche lo voy a disfrutar", afirmó.

Más allá de la victoria, el italiano disfrutó del ambiente de Miami y especialmente de las visitas. Una en concreto que, según él, le ayudó a ganar. "Los goles del fútbol me han traído suerte", bromeó al respecto de la visita de Leo Messi. "Ha sido increíble conocer a Messi, que le sigo desde que jugaba en Barcelona. Ha sido un sueño poder conocerlo hoy", reconoció.

Madurez de veterano

Respecto a cómo gestionar los éxitos a su edad, Antonelli mostró un madurez impropia de sus 19 años. "Ahora estoy liderando pero quedan muchas carreras y no tiene sentido centrarse en cosas que no podemos controlar, como es es el futuro. Lo único que puedo hacer es centrarme en el presente e intentar maximizar cada vez que me suba al coche", apuntó.

Respecto a las actualizaciones que llevará Mercedes al próximo GP, Antonelli espera que "funcione como esperamos", pero es consciente de que McLaren también llevará un paquete de actualizaciones por lo que habrá que estar "avispados".

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) en el podio del Gran Premio de Miami / EFE

"Lando era muy rápido y estaba muy cerca de mi todo el rato. No ha sido fácil, una carrera estresante pero estoy contento para mantener la posición", explicó sobre la carrera.

Para Kimi, tras ser sexto en la sprint, la carrera de hoy ha supuesto "una buena remontada después de un mal sprint". "El ritmo de carrera ha sido más fuerte y el equipo ha hecho un buen trabajo con los cambios y con la estrategia de carrera. Vamos a disfrutarlo y pronto vamos a volver a trabajar", concluyó.