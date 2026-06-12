Kimi Antonelli, líder del campeonato de F1, tiene su favorito en el Mundial: "Soy un gran fan de Messi desde que estaba en Barcelona"

El Mundial de fútbol 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá ha acaparado la actualidad deportiva de la semana. El deporte rey se ha colado en todas las instancias, incluido el Mundial de Fórmula 1, con la mayoría de los pilotos preparados para seguir a sus selecciones.

No es un secreto que muchos de los protagonistas de la F1 son grandes aficionados al fútbol y en la previa del Gran Premio de Catalunya, coincidiendo con el estreno de la Copa del Mundo, dejaron ya entrever sus habilidades con el balón en su llegada al Circuit.

En las ruedas de prensa no faltaron tampoco las preguntas sobre la cita futbolera. Carlos Sainz fue contudente respecto a las opciones de España, que debuta este lunes ante Cabo Verde. "Espero que gane. Tenemos un equipo muy fuerte y lo demostramos en la Eurocopa el año pasado", afirmó el madrileño. "Ya es hora de ganar la Copa del Mundo otra vez y, si no, hacerlo lo mejor posible", añadió. Respecto a posibles rivales, prefirió no mojarse. "No he seguido mucho el fútbol últimamente, así que no podría decir quien puede ser esa amenaza", apuntó.

El líder del campeonato, Kimi Antonelli, fue uno de los que ofreció su pronóstico, aunque en su caso no lo tuvo tan fácil como algunos de sus compañeros, ya que Italia quedó eliminada en la repesca y no estará en esta fase final del campeonato. "No me preguntes por la Copa del Mundo", bromeó el joven piloto italiano, tras escuchar la pregunta a Sainz, sentado a su lado junto al argentino Franco Colapinto, dos pilotos con muchas opciones de celebrar los éxitos de sus selecciones en este campeonato.

Colapinto, Antonelli y Sainz, en la sala de prensa / EFE

"Hay muchos equipos fuertes pero yo soy un gran fan de Messi desde que él jugaba en Barcelona y creo que va a haber una batalla muy reñida", comentó un Antonelli que dio también el nombre de los países que, en su opinión, podrían optar a la pelea.

"Argentina está muy fuerte, España está muy fuerte, Inglaterra está muy fuerte, Alemania también...Vamos a ver qué pasa, no puedo darte una respuesta", explicó el joven piloto de Mercedes, quien cerró su respuesta con un "ojalá fuera Italia".

Con mejores opciones

"Creo que estamos empatados en eso de ser fan de Messi", afirmó Colapinto, confiado con su selección. "Argentina siempre es un buen equipo y en momentos de presión siempre juegan mejor. No voy a decir que vamos a ganar, porque da muy mala suerte, pero espero que podamos tener un buen torneo. 2022 fue un gran Mundial, nos hicieron muy felices y esperamos que vuelva a repetirse", deseó, recordando la pasada edición en Qatar, donde Argentina levantó el título.