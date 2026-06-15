Kimi Antonelli, saber ganar... y saber perder

Kimi Antonelli no tuvo un fin de semana fácil en Barcelona. El líder del campeonato fue siempre a remolque, tras perderse los Libres 1, en los que cedió el volante al rookie Frederik Vesti. Su compañero George Russell comandó dos de las tres sesiones de entrenamientos y se hizo con la pole.

Pero el joven piloto italiano de Mercedes apareció en escena en el momento oportuno y después de sobreponerse al calor extremo y a una cuestionable estrategia de su equipo en las paradas, logró adelantar a Russell a pocas vueltas del final.

Pero su monoplaza dijo ‘basta’: "Estaba en el vértice de la curva 5 y, de repente, el coche se rindió", explicó Antonelli ."Teníamos un ritmo muy fuerte. Era muy difícil seguir a otro coche porque los neumáticos se sobrecalentaban muchísimo, pero una vez tuve la oportunidad me lancé a por ella",

Kimi se bajó del Mercedes negando con la cabeza, destrozado por el golpe moral. Pero no tardó ni cinco minutos en sobreponerse y pasar página. A sus 19 años, el italiano demostró que sabe encajar las derrotas con deportividad y sin perder el mundo de vista.

Fue el primero en felicitar a Lewis Hamilton por su victoria, pese a que el inglés acababa de recortarle 25 puntos y es su rival más inmediato en el campeonato, situándose a 41.

"Estoy muy feliz por Lewis porque tenemos una gran relación y siempre ha estado ahí para mí. Verle cumplir uno de sus sueños, que era ganar con Ferrari, ha sido muy bonito", lanzó Kimi.

Sus declaraciones post carrera fueron exquisitas: "No es culpa de nadie, estas cosas forman parte de las carreras. La fiabilidad es unapreocupación porque ya hemos tenido varios problemas durante el año. Nuestro paquete es muy fuerte, pero es un punto en el que tenemos que centrarnos", dijo. “Uno de los puntos fuertes de Ferrari es la fiabilidad y si siguen consiguiendo resultados como este van a ser una amenaza", subrayó.

Antonelli, lejos del divismo o las escenas de ira de algunos de sus colegas después de un mal resultado, se comportó con una naturalidad propia de su edad y se marchó del paddock con buena cara, bromeando, firmando autógrafos y parándose para una foto con quien se lo pidiera, acompañado por su padre Marco y tan feliz. Al fin y al cabo sigue líder y mantiene la hegemonía en Mercedes.