Kimi Antonelli: La F1 también tiene a su niño maravilla

Es cada vez más frecuente que el mundo del deporte se vea sacudido por estrellas emergentes que apenas superan la mayoría de edad. Lamine Yamal, Carlos Alcaraz, Luke Littler, Pau Cubarsí, Simone Biles... todos ellos han hecho historia en muchos casos sin apenas tener permitido beber alcohol o sacarse el carnet de conducir.

En ese sentido, la Fórmula 1 comparte ahora ante todo el mundo el nacimiento de un nuevo talento generacional tan insultantemente joven como lo es su habilidad al volante: Andrea Kimi Antonelli. El italiano, que comparte nombre con el campeón del mundo de 2007, hizo historia este viernes en la clasificación al sprint del GP de Miami donde inmortalizó su nombre en los libros de los récords del automovilismo con apenas 18 años, 8 meses y 7 días. El futuro del Gran Circo es suyo.

En una increíble demostración de madurez al volante, el italiano sorprendió al mundo entero consiguiendo una inesperada pole position en la clasificación al sprint del GP de Miami de este viernes. Solamente bastó una vuelta con los neumáticos blandos para marcar un tiempo inalcanzable para McLaren o Verstappen, el único en liza de los Red Bull. El piloto italiano recordó a todos por qué es el mejor rookie de esta temporada con una primera posición que espera mantener este sábado.

Antonelli pasa a la historia

La vuelta de Antonelli pasó a los libros de los récords en la Fórmula 1; el italiano es desde ahora -con diferencia- el piloto más joven en conseguir una pole position en cualquier formato de la máxima categoría. Destroza el registro de Sebastian Vettel, que a día de hoy era el piloto de menor edad en conseguirlo con 21 años, 2 meses y 11 días en Italia 2008. El alemán, eso sí, lo hizo en una clasificación al uso.

Kimi Antonelli celebra su éxito en la 'qualy' sprint de Miami / EFE

En su primera temporada en la Fórmula 1 -llegó directo de F2 para sustituir a todo un Hamilton en Mercedes-, Andrea Kimi Antonelli demuestra que el futuro del automovilismo es suyo. Sexto en el Mundial de pilotos, pocos esperaban que el italiano rindiese a un nivel tan elevado sin experiencia en el Gran Circo.

Humilde por naturaleza, Antonelli se mostró satisfecho por el resultado conseguido este viernes: "Va a ser bonito arrancar desde la pole, va a ser una sensación distinta. Ha sido una clasificación muy intensa", declaró el italiano.

"Me sentí bien desde por la mañana y me sentí bien al entrar en la calificación. Me cuadró todo y las cosas salieron bien, así que estoy realmente contento con haber conseguido mi primera pole", apuntó Antonelli. Un piloto que hace historia y que ya apunta a la prueba al sprint de este sábado.