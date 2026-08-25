Kimi Antonelli: 20 años a todo gas

Este martes cumple años el líder del Mundial. Kimi Antonelli llega a los 20 convertido en la gran revelación del campeonato, con seis victorias desde que comenzó la temporada y 59 puntos de ventaja sobre dos su compañero George Russell y Lewis Hamilton, el piloto al que sustituyó, con apenas 18 y sin experiencia en F1, al volante del Mercedes.

El tiempo le ha dado la razón a Toto Wolff, que apostó el joven piloto de Bolonia en 2025. El jefe de Mercedes, que tuteló su carrera deportiva desde que Kimi empezó en las categorías inferiores, supo ver antes que nadie en la parrilla el talento precoz de un piloto al que muchos comparan, por físico y habilidad, al mítico Ayrton Senna.

Los 20 años de Antonelli han discurrido a toda velocidad. Su padre Marco, ex piloto y propietario del equipo de F4 Antonelli Motorsport, le llevó en brazos al circuito de Sarno (Salerno) cuando Kimi aún no ni sabía caminar. Dieron una vuelta a la pista y según cuenta Verónica, su madre, “cuando pararon tenía las manos aferradas al volante. No se quería bajar”.

Creció viendo vídeos y carreras de Senna y alguna vez ha contado que le inspiró especialmente el vídeo homenaje de 2012 titulado 'Lap of Life', del youtuber finlandés Antti Kalhola.

En 2020 ganó la WSK Euro Series y se convirtió en Campeón Europeo de su categoría OK, en los karts. De ahí dio el salto a monoplazas. Después de un paso discreto por la F2 (sexto en su único año, en 2024), Wolff le llamó para comunicarle que era el elegido para relevar al heptacampeón Lewis Hamilton.

El 16 de marzo de 2025, después de algún test privado y unos libres en Monza, Kimi hizo su debut oficial en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, remontando desde la 16.ª posición de parrilla hasta la cuarta. Con 18 años y 203 días, se convirtió en el segundo piloto más joven de la historia en sumar puntos en una carrera de Fórmula 1, después de Max Verstappen.

Su padre, que a día de hoy aún le acompaña a todos los circuitos, no quería que descuidase sus estudios. En junio del pasado año Kimi se graduó de la escuela secundaria con un título en Contabilidad, con especialización en Relaciones Internacionales y Marketing.

Lo mejor estaba por llegar, pero la eclosión de Antonelli superó todas las expectativas. Logró su primera victoria este año en el Gran Premio de China, la primera para un piloto italiano en F1 desde 2006, tras la de Giancarlo Fisichella en Malasia. El sábado anterior se había convertido en el más joven en conseguir una pole position.

Y a sus 19 años, 7 meses y 4 días irrumpió en el ranking histórico como en el líder más precoz de la Fórmula 1, superando el récord que ostentaba Lewis Hamilton desde 2007. Lo siguiente en su lista de deseos, lógicamente, es proclamarse campeón. Sebastian Vettel lo logró con 23 años, 4 meses y 11 días. Si consigue su objetivo, Kimi puede pulverizar el récord del alemán.