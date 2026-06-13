Kim Kardashian entra en el juego de Antonelli: envío especial para el italiano

El pasado Gran Premio de Mónaco, más allá de las sanciones y la quinta victoria consecutiva de Kimi Antonelli, nos dejó otra curiosa anécdota con el joven piloto italiano y Kim Kardashian como protagonistas.

Todo comenzó en Montecarlo con un pequeño gesto que no pasó desapercibido para las cámaras. La conocida influencer estadounidense, actualmente pareja de Lewis Hamilton, en un aparentemente acto inocente utilizó una de las toallas que estaba preparada para Antonelli.

Kim pasó caminando hacia la zona del podio y al pasar cogió una toalla para limpiarse las gafas sin fijarse en que estaba situada en un atril con el nombre del piloto.

Empieza el juego

Kimi se lo tomó con humor y en el marco del Gran Premio de Catalunya ha publicado un par de vídeos en redes sociales bromeando acerca del asunto. En el primero se le podía ver desolado, preguntando a su compañero George Russell y otro miembros del equipo por la toalla perdida.

En el segundo, ya en el Circuit, insistía en la pregunta: "¿Dónde está mi toalla?".

La influencer no ha dudado en entrar en el juego del piloto italiano y le ha devuelto la broma, enviándole un regalo especial a su box en Barcelona.

El de Mercedes ha recibido una toalla impecablemente doblada, con un lazo incluido y una inscripción: 'To Kim from Kimi' (de Kim para Kimi), como ofrenda de paz de la estadounidense.

Antonelli no salía de su asombro al ver el detalle y pregunta si realmente era de Kim Kardashian, acostumbrado a recibir bromas por parte de los miembros de su equipo. Al confirmar la procedencia, no dudó en ponérsela y pasear por el paddock con su nueva toalla personalizada colgada al cuello.