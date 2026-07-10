Kelly Piquet, esposa de Verstappen, descubre al hombre tras el piloto: "Max es muy hogareño y disfruta de la vida en familia"

El apellido Piquet es uno de esos que forman parte de la realeza de la Fórmula 1. Nelson Piquet, campeón del Mundo de F1 en 1981, 1983 y 1987 se encargó de hacer grande el legado de la familia y unos años después su hijo, Nelson Piquet Jr. intentó seguir la senda de su progenitor aunque con algo menos de éxito.

Más allá de los dos pilotos, hay otro miembro de la familia estrechamente vinculada al campeonato, Kelly Piquet, hija de Nelson y hermana de Nelson Junior. Modelo y columnista, es también la pareja de Max Verstappen, con el que tiene una hija en común, Lily. Su vida, por tanto, ha estado siempre ligada a los circuitos, las carreras y los pilotos y sobre toda esa experiencia habló en el podcast 'Not Alone' de la conocida creadora de contenido, Valeria Lipovetsky.

En su primera participación en un programa de estas características, la brasileña habla sobre sus inicios como modelo, una profesión que empezó casi por casualidad, tras mudarse a Nueva York para estudiar relaciones internacionales con el objetivo de trabajar en Naciones Unidas. Repasa además cómo esa experiencia de siete años en Estados Unidos le dio la oportunidad de conocerse mejor y la capacidad de probarse a sí misma. También aportó su visión sobre las redes sociales y la evolución en los últimos años y la necesidad de crear un equilibrio entre lo que explicas y dónde está el límite con tu vida personal.

Vida familiar

Respecto a su vida con Max Verstappen, con el que lleva siete años de relación, la brasileña explicó cómo consiguen conciliar sus respectivos compromisos con su vida familiar. "Estoy orgullosa de la pareja que soy, de la madre que soy y también de la persona que soy porqueNosotros llevamos diferentes sombreros, a veces necesito darle apoyo y por ejemplo decir no a un trabajo porque tengo que viajar con él o quedarme en casa para no dejar a las niñas solas", apuntó Piquet, quien reconoció que a veces se ha visto obligada a renunciar a buenas oportunidades laborales. "Hay muchos trabajos a los que tengo que decir que no, y a veces son trabajos muy interesantes o bien remunerados. Pero, sinceramente, si no encuentras el equilibrio, toda la relación se rompe", argumentó.

El piloto, por su lado, también se en lo que a las tareas familiares respecta. "Estoy muy contenta de tener una buena relación en la que lo apoyo. Él me apoya a mí por igual. Siempre me anima a salir y hacer lo que tengo que hacer. Y hace apenas un par de semanas, estuve en Estados Unidos con mi hija mayor (Penélope, de otra pareja) y Max se quedó en casa con la bebé (Lily), y todo funcionó a la perfección", explicó a modo de ejemplo.

Piquet comentó que el exigente calendario de Max Verstappen supone que a veces tenga que modificar sus planes, aunque es algo que forma parte de su rutina y no le supone ningún problema. "Todo gira en torno a su agenda. Él es la figura principal. Su trabajo es el más exigente. Tengo la gran suerte de poder rechazar trabajos. No me importa rechazarlos", aseguró.

"Lo más bonito de esta relación es que no tenemos que lidiar tanto con el ego. Max es de esos que va, hace lo que tiene que hacer y vuelve a casa. Es muy hogareño y disfruta de la vida en familia", afirma, aunque apunta que, no tiene problemas en adaptarse al ritmo de su esposa en cuanto a eventos sociales se refiere. "Ambos estamos de acuerdo y somos felices", afirma.

"Es genial porque no sé cómo lo haría con alguien que necesitara estar constantemente en eventos sociales y que exigiera mucho tiempo. Eso me quitaría tiempo, tiempo que podría dedicar a mis propias cosas. Así que creo que él también ha aprendido a adaptarse a mí y a mi agenda cada vez más apretada", apuntó al respecto.