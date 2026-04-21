Karun Chandhok, expiloto de Fórmula 1, sentencia a Aston Martin: "Ha sido vergonzoso, decepcionante se queda corto"

Son tiempos oscuros los que atraviesa Aston Martin en este inicio de temporada. Desde las expectativas no cumplidas hasta la inestabilidad dentro del equipo; son muchos los factores que han propiciado que la escudería verde esté en la cola de la parrilla de Fórmula 1 durante las primeras carreras del curso.

Es evidente que el rendimiento de la escudería, que prometía competir por cosas importantes este 2026, ha sido objetivo de críticas constantes desde muchos sectores, entre ellos expilotos. El último en sumarse a esta corriente ha sido Karun Chandhok, quien fuese piloto de HRT y actual comentarista de Sky Sports F1. El indio se ha referido a muchos factores que rodean al equipo británico y ha dejado algunas críticas realmente duras hacia Aston Martin.

El rol de jefe de equipo, el menor de los problemas

Entre otros aspectos, el expiloto se ha referido a los rumores sobre el fichaje de Jonathan Wheatley, de Audi, para ocupar la posición de jefe de equipo dentro de Aston Martin: "Parecía algo obvio, ya que Adrian Newey estaba en ese puesto de forma interina", comentó. "Sin embargo, está claro que no es un hecho consumado. Si lo fuera, ya se habría anunciado. De lo que sí estoy bastante seguro es de que no hemos visto lo último de Jonathan Wheatley en el paddock", reflexionó.

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin / ANDRES MARTINEZ CASARES / EFE

A pesar de que los rumores apuntan a una posible llegada de Wheatley para desempeñar un rol importante dentro de Aston Martin, Karun Chandhok cree que ese no es el principal problema del equipo: "La verdad es que Aston Martin tiene problemas más importantes que el director de equipo", apuntó.

Y es que la temporada del equipo de Fernando Alonso no está cumpliendo con las expectativas: "Están siendo... decepcionante se queda corto. Ha sido vergonzoso lo lejos que ha estado todo el conjunto del ritmo debido a los problemas de Honda", se sinceró el expiloto indio. "Creo que el director de equipo es el menor de los problemas. Necesitan a alguien que resuelva el problema técnico y no creo que Jonathan sea la persona indicada. Necesitan a gente de motores en Sakura para intentar sacarlos de este apuro", sentenciaba Chandhok para terminar.