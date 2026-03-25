Juncadella, el nuevo 'socio' de Verstappen: "La F1 y la FIA deberían escuchar a Max"

Daniel Juncadella Pérez-Sala (Barcelona, 1991) pertenece a una noble saga del automovilismo catalán y es uno de los pilotos más polivalentes, capaz de brillar en GT, resistencia o monoplazas. En 2026 afronta un programa deportivo impresionante: es piloto de Genesis (Hyundai) en el Mundial de Resistencia y piloto de simulador de Aston Martin, aunque estos días está de actualidad ya que Max Verstappen le ha elegido para disputar su primer gran reto fuera de la F1, las 24 horas de Nürburgring, en mayo.

El pasado domingo, en la carrera de preparación del NLS2 alemán, ambos compartieron por primera vez equipo, junto al francés Jules Gounon y aunque lograron la victoria en medio de una enorme expectación, terminaron descalificados por una infracción reglamentaria. Charlamos con Dani de lo que supone competir junto a Verstappen y de la intensa temporada que tiene por delante.

¿Cómo se fraguó tu fichaje por Verstappen Racing?

Viene de hace tiempo, porque con Max tengo muy buena relación por su equipo de Simracing, del que formo parte desde la época del Covid. Desde hace años le he ‘mareado’ con que diera el salto a las carreras de GT, de resistencia, con coches reales. Al final soy un experto en la materia y me encanta formar parte de proyectos competitivos y sé que si Max se embarca en algo es para ganar y porque es un león de competición. No quería perderme la oportunidad.

¿Supone presión extra compartir coche con Verstappen?

Presión siempre hay en el mundo de las carreras y a mí me gusta sentirla. Obviamente, compartir coche con el mejor o uno de los mejores de todos los tiempos es único, pero también es un honor. Me hace sentir orgulloso de mi trayectoria. Esa presión la convierto en motivación y voy a disfrutar al máximo. Si disfrutas también rindes. Y así es como he afrontado siempre mi carrera deportiva.

La otra cara de Verstappen

Y en este caso, siendo él tetracampeón de Fórmula 1 y tú teniendo mayor experiencia en GT y resistencia, ¿quién aconseja a quién?

Nos podemos complementar muy bien. Él es un tío que a la hora de trabajar es supernormal. Una persona honesta y humilde. Tiene una increíble confianza en sí mismo, pero nada de ego. No deja de ser un supercrack al volante. Hay muchas cosas de las que puedes aprender de Max. Y de la misma manera, él se apoya mucho en nosotros, en las cosas más técnicas de nuestra profesión que él desconoce. Es una combinación muy bonita. Independientemente del resultado final y de lo que pueda pasar, es una oportunidad única compartir ese tiempo con él, es lo que me voy a llevar para el futuro.

¿Cómo es, Max, en esta versión de carrerista de GT?

A nivel de piloto vamos a ver un poco lo mismo que vemos en Fórmula 1. Es ultracompetitivo, con un hambre de ganar increíble. No cede a nada a sus rivales. Y eso es buenísimo, porque sabes que cada vez que esté en el coche no tienes que preocuparte. Él dará siempre el 100% y sabrá exprimir al máximo lo que tengamos.

¿Y fuera del circuito?

Me sorprendió desde el primer momento, es una persona muy sencilla, lo que le más gusta es competir. Le gustan los videojuegos también. No vive de demasiados lujos. Le considero un amigo.

Las críticas a la F1

Max ha sido uno de los más críticos con la nueva F1 ¿Habéis hablado de este tema?

Es algo que obviamente hemos comentado. Y es cierto que es súper crítico. Max es una persona bastante directa. Ha sido muy duro en sus declaraciones. Desde la pretemporada nos decía que lo que venía tenía muy mala pinta y tenía toda la razón. La FIA y la gente que decide en la F1 tendrían que ser capaces de sacar conclusiones de las declaraciones de Max, sobre todo porque hay consistencia. Ya he visto a varios pilotos que han cambiado su opinión. Y está bien cambiar, pero si alguien, un campeón como Max, insiste en lo mismo desde hace tiempo, escúchale.

¿Personalmente lo ves igual que él?

Sí, opino que se ha tomado una dirección equivocada. Y lo digo desde el punto de vista del aficionado también. Ha habido momentos en las carreras de Melbourne y China en los que han pasando cosas, adelantamientos en sitios en los que no acostumbraba a ser posible y ha sido entretenido de ver. Pero claro, a la que rascas un poco, ves que es porque el motor está haciendo clipping del coche delante y es un sitio en el que el otro no tiene potencia. Se adelantan, pero no por habilidad del piloto. El DRS hacía un poco lo mismo. Pero creo que se ha ido a un extremo muy grande. Podríamos encontrar un punto medio, porque ahora más que de pilotos, están haciendo de gestores.

¿Hay algo positivo en todo este cambio?

La Fórmula 1 ya se había convertido desde hace años en un campeonato de ingenieros, porque casi siempre gana el mejor coche o el segundo mejor, no el quinto. Hay cosas que se han hecho en la dirección correcta y es importante apuntarlo también. Por ejemplo los coches son más pequeños, se pueden seguir más de cerca, todo eso es positivo. Pero hay que coger las cosas positivas y las no tan positivas e intentar solucionarlas.