Juncadella y el futuro de Fernando Alonso: "Si el coche no va, se irá a final de año"

Dani Juncadella firmó con Aston Martin como refuerzo de lujo para trabajar en el simulador hace dos años, aunque confiesa que desde el pasado 9 de diciembre no ha podido ir a la fábrica de Silverstone. Su denso calendario de competición, que entre otras cosas incluye debutar en la categoría reina de Hypercar en el Mundial de Resistencia (WEC) con Genesis (Hyundai) y compartir aventura con Max Verstappen en las próximas 24 Horas de Nürburgring, apenas le deja tiempo libre. Comentamos con él la difícil situación que atraviesan Fernando Alonso y su equipo.

¿Esperabas la situación tan crítica en la que se encuentra inmerso el equipo?

Es extrema, preocupante y peor de lo que esperaba viéndolo desde fuera o con lo que pude probar el año pasado. A nosotros nos llegaban unos datos de Honda, pero luego cuando pones el coche real en pista y le pones el motor real, de repente nada cuadra. Y no digo que sea error de Honda o de Aston Martin, pero les ha salido el tiro por la culata y hay que intentar encontrar soluciones lo antes posible. Si a mí me preguntas si se sentía tan mal el AMR26 en el simulador, la respuesta es que no.

¿Cómo se explica esta desconexión de Sakura y Silverstone?

No tengo información y no sé de quién es culpa. Pero desde fuera, el punto de vista desde el aficionado y ya dejando fanatismos de lado, de si eres fan de Alonso o no, es difícil de entender. Estamos hablando de un equipo de Fórmula 1 con presupuestos son millonarios y con las mejores personas trabajando al frente y que te pase esto es una alarma muy grande.

¿Te sabe especialmente mal por Fernando? Más sabiendo que a su edad el tiempo corre en su contra...

Sí, ya no solo es la edad. Es que lleva muchos años estando ahí con esa intención y sabiendo que tiene las cualidades para poder estar luchando por mundiales y no tiene opción porque no se lo permiten sus armas. Es muy frustrante y me sabe muy mal.

¿Crees que va a ser su último año en F1?

Yo creía que sí antes de empezar la temporada, pero vamos a ver qué pasa. Si las mejoras de Aston Martin son exponenciales. Imagínate que hay cambios con la nueva reglamentación, Aston Martin consigue solucionar muchos de sus problemas y acaban el año siendo competitivos. Conociendo a Fernando a lo mejor acaba el año y dice ‘ahora que hemos hecho el coche competitivo, no me voy a ir’. Pero si el coche no es competitivo en todo el curso y no se consiguen hacer pasos adelante grandes, imagino que será su último año.

¿Con 45 años un piloto puede mantenerse al cien por cien de forma?

Depende un poco de la preparación y del estilo de vida que lleves. Ahora hay mucha más investigación, más información respecto a nutrición, deporte o descanso. A veces la edad es un número. Yo tengo casi 35 años y veo compañeros en GT que con 28 años están calvos y peor que yo. Si tú te sientes con fuerzas y con reflejos a los 45 años, es totalmente lícito seguir corriendo en F1. Creo que es un poco más esa carga mental que suponga para Fernando afrontar otra temporada entera y todo lo que implica.

Cuando Alonso se retire, ¿te ves formando equipo con él y con Max en Le Mans?

¡Hombre¡ Sería imposible decir que no. Yo estaría totalmente preparado para ello. Fernando ya ha ganado Le Mans, no sé si es algo que le atraiga. Pero seguro que si Max le llama, dirá que sí. Y si para ello pueden contar conmigo. Eso sería otro sueño por cumplir. Vamos a empezar por Nürburgring, a ver qué tal nos va con Max.