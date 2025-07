Jose Mourinho: "Me siento identificado con Alonso"

El técnico del Fenerbahçé, Jose Mourinho, ha estado presente en Silverstone para vivir los Libres 1 y 2 del Gran Premio de Gran Bretaña y, como siempre, ha dado de que hablar. El portugués, frente al box de Ferrari desde donde ha vivido la jornada, atendió a DAZN y aseguró que "me identifico con Fernando Alonso".

Mourinho reconoció el talento del asturiano y recalcó que "a la gente le gusta hablar de gente simpática y de la edad. A mí me gusta más hablar de performance, calidad, experiencia y un amor tremendo por tu profesión. En ese sentido me identifico mucho con Fernando. La Fórmula 1 está llena de talento, pero Fernando es Fernando", sentenció el portugués.

Mourinho, gran seguidor de la F1

El ex entrenador del Real Madrid, Chelsea y Porto, entre otros, se declaró seguidor de la Fórmula 1, competición que ha seguido presencialmente en diversas ocasiones. La última vez que 'The Special One' se dejó ver en un Gran Premio fue en 2024, cuando antes de la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí, que terminó con victoria de Max Verstappen (Red Bull), se dejó ver por el box de Aston Martin donde se saludó de forma muy efusiva con Fernando Alonso.

Hamilton , este viernes enSilverstone / Agencias

En esta ocasión, Mourinho ha podido ver desde el box de Ferrari como Lewis Hamilton, piloto local, logró la mejor marca de la jornada matutina, estableciendo un tiempo de 1:26.892 y superando a su compatriota Lando Norris (McLaren) y al australiano Oscar Piastri (McLaren), segundo y tercero respectivamente.

El Mundial de clubes: "Una cosa muy extraña"

Por otro lado, Mourinho también fue preguntado por el Mundial de Clubes, competición que se transmite gratuitamente a través de la plataforma británica, y dejó clara su animadversión con el nuevo torneo de la FIFA.

El portugués destacó que "No lo veo. No me gusta mucho. He ido a Estados Unidos siete veces de pretemporada. Veo estos partidos y me recuerdan a la pretemporada. Será una cosa bonita solo para el equipo que lo gana porque tendrá el parche en la camiseta y venderá tanto. Pero como competición de fútbol no es ni el final de una temporada, ni el principio de la otra. Es una cosa muy extraña".