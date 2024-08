Jos Verstappen aviva la crisis en Red Bull: "Que vuelvan al coche del principio del año lo dice todo"

Jos Verstappen ha vuelto a la carga contra Red Bull. El padre de Max ya inició una 'guerra' personal con Horner meses atrás por la denuncia de una empleada de la compañía contra el británico por "comportamiento inadecuado". El equipo dio 'carpetazo' al asunto y despidió a la secretaria, pero Jos dejó claras sus diferencias con el team principal. Ahora, ante la deriva del equipo y la crisis de resultados que afecta a su hijo, ha echado más leña al fuego con sus críticas por el rendimiento del coche.

Mientras McLaren y las importantes mejoras introducidas tras el parón veraniego le han dado aún más ventaja a Lando Norris, Redr Bull está perdido en el desarrollo y ha tenido que dar pasos hacia atrás. "Quizás no debería decirlo, pero lo diré de todos modos: el hecho de que tengan que volver al coche de principios de este año lo dice todo. No tienen lo que hace falta en este momento. Creo que deberían mirarse bien en el espejo", ha comentado Jos Verstappen al medio neerlandés De Telegraaf.

"El hecho de que Max vuelva a ganar el título este año no es una certeza. Max está haciendo todo lo posible cada fin de semana para ganar el mayor número de puntos disponibles. Ya veremos, pero no es una certeza", añade Jos, que considera que los 70 puntos de ventaja de su hijo sobre Norris a estas alturas, con nueve grandes premios por delante, no son ninguna garantía.

Max, por su parte, reconoce que las actualizaciones que incorporó su equipo antes del verano "hicieron que el coche sea más difícil de conducir, pero es muy difícil determinar de dónde viene eso en este momento". Red Bull tiene problemas tanto a una vuelta como en carrera y en la degradación, lo que deja a Verstappen en inferioridad de condiciones en cada batalla con Norris y McLaren.