Jornada de puertas abiertas para el 'filming day' de Ferrari

El parón de la F1 está llegando a su fin y los equipos apuran los últimos días para seguir afinando los coches y la preparación de los pilotos tras varias semanas sin competir.

Además del trabajo en las fábricas, algunas escuderías han aprovechado para sumar kilómetros en pista. Este martes fue Williams el que salió a rodar en Silverstone y hoy ha sido turno para Ferrari, Red Bull, Haas y Alpine.

La Scuderia, que ha elegido Monza, tenía ya programado este 'filming day' desde hace varias semanas, con sus dos pilotos, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, en liza.

Aprovechando que la jornada tenía lugar en casa, Ferrari ha querido tener una deferencia con su gente y ha invitado a trabajadores y familiares a compartir este día de trabajo.

Más de un centenar de personas tuvieron la oportunidad de seguir de cerca las tandas y compartir tiempo con Hamilton y Leclerc que disfrutaron del calor de sus allegados en una sesión de trabajo diferente.

Segunda jornada

Esta no es la primera sesión en pista que ha realizado Ferrari durante el parón. sEl pasado 1 de abril, en otro trazado italiano, Mugello, el equipo realizó dos jornadas de pruebas TPC (Testing of previous cars) con el SF-25, el modelo con el que el pasado curso Charles Leclerc logró un total de siete podios.

Mecánicos de Ferrari trabajando en el garaje / Ferrari

Ni el monegasco ni su compañero estuvieron en esas sesiones que quedaron a cargo del equipo de pruebas: Antonio Giovinazzi, Arthur Leclerc y Antonio Fuoco.

Verstappen al volante

Por su parte, Red Bull ha tomado el testigo de Williams y ha realizado su 'filming day' en Silverstone. Cabe recordar que cada equipo tiene a lo largo del curso dos días de filmación para recopilar material gráfico, en el que tienen permitido rodar un total de 200 kilómetros.

Max Verstappen en Silverstone / Red Bull Racing

En el caso de la escudería de las bebidas energéticas, la jornada tuvo como único protagonista a Max Verstappen, quien no ha empezado el curso de la mejor manera y marcha sexto en la clasificación general de pilotos.

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Durante la mañana, el asfalto de Silverstone fue para los Haas, mientras que Alpine ha elegido Zandvoort como escenario para sus pruebas con el coche del año pasado.