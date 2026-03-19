Así es Jonathan Wheatley, el nuevo jefe de equipo de Aston Martin y Alonso: "Intento no alzar la voz, pero puedo ser brusco con la gente"

Jonathan Wheatley es el nombre propio de estas últimas horas. A falta de hacerse oficial, pues son muchos los medios que apuntan en la misma dirección, el jefe de equipo británico pasará a ocupar esa misma posición en Aston Martin en un movimiento impredecible que ha pillado a muchos por sorpresa.

Su llegada coincidirá con la salida de Adrian Newey de la primera línea del equipo. No es un castigo, tampoco un aviso, simplemente es una reestructuración para que el ingeniero se dedique a lo que mejor sabe: perfeccionar un coche ganador. En estos momentos, Newey se encontraba a su vez ejerciendo las labores de jefe de equipo y cabeza pensante del diseño del monoplaza, algo que ha terminado por explotar más pronto que tarde con una decisión del todo radical.

Llegará, según avanza motorsport.com, Jonathan Wheatley para ocupar el cargo de jefe de equipo de Aston Martin. El británico, que ocupaba la misma posición en Audi, ha tenido una de las trayectorias más destacadas dentro del paddock de la Fórmula 1, un ascenso con pocos precedentes desde la base que definen su cultura de trabajo donde no se gestionan los esfuerzos.

Adrian Newey / Aston Martin F1 Team

Jonathan Wheatley, al contrario que muchos en su misma posición, empezó en la Fórmula 1 desde abajo. Entró en 1991 como mecánico de Benetton y empezó a crecer en la estructura con Renault hasta llegar a ser Chief Mechanic. Eso le ganó su salto a Red Bull Racing en 2006, donde empezó una etapa de casi dos décadas en uno de los equipos más ganadores de toda la historia.

Una trayectoria poco común

Se consolidó como Director Deportivo en la marca austríaca y se convirtió en pieza fundamental de una organización que logró 13 campeonatos mundiales durante su etapa allí. Sin embargo, en 2024 anunció de manera oficial su salida de Red Bull para tomar las riendas de un proyecto pensado en buena parte en su figura: Audi. Los alemanes confiaron en el británico y en Mattia Binotto para hacer un tándem ganador que llevara a la marca de los cuatro aros al éxito y con esa misión en mente empezó su labor.

En 2025 tomó su nuevo cargo como jefe de equipo en Kick Sauber, paso previo a la transformación en Audi que se produciría unos meses después. Desde entonces ha estado en la primera línea de combate y ha liderado a Audi en las primeras carreras de su historia en la Fórmula 1 esta temporada. Todo parecía ir sobre ruedas, con la marca alemana firmando un inicio más que prometedor, pero las cosas tomaron un giro inesperado hace unas semanas.

Jonathan Wheatley dejó su cargo en Red Bull para irse al nuevo proyecto de Audi en F1 / Red Bull Racing

Wheatley, según comentan, tiene en mente volver a Inglaterra por razones personales. Ese es el motivo principal por el que ha decidido aceptar el cargo como jefe de equipo de Aston Martin, donde asumirá una posición de liderazgo único en la escudería británica. Su etapa en Audi llegará a su fin mucho más pronto de lo esperado, aunque todavía se desconocen los detalles de la posible operación.

Su cultura de trabajo

El británico es una persona de paddock. "Intento no alzar la voz porque rara vez sirve de algo, pero si se acumulan muchas cosas, ¡puedo ser brusco con la gente!", explicó en una entrevista. "Creo que me desenvuelvo bastante bien bajo presión. Llevo mucho tiempo en la F1, he estado en casi todas las situaciones y las he analizado a fondo. Normalmente, estoy pensando en posibles escenarios de lo que podría salir mal, así que cuando algo sale mal, puede parecer que estoy siendo inteligente o tranquilo en ese momento, pero en realidad son solo las horas y horas de reflexión que he estado haciendo en segundo plano… ¡o quizás simplemente soy un sociópata!”.

La era Jonathan Wheatley en Aston Martin es cuestión de semanas, quizás de días. A falta de que cumpla el periodo obligado de 'gardening' que deben guardar los altos cargos técnicos al cambiar de equipo en una misma temporada, su nueva posición será efectiva en los próximos meses. Su misión: reflotar un equipo hundido y asumir el liderazgo que tanto faltaba en la escudería.