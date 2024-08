Johnny Herbert: "Nadie quiere a Mick Schumacher en la Fórmula 1"

Mick Schumacher es uno de los nombres que suenan para ocupar el asiento que deja libre Esteban Ocon en Alpine. El piloto alemán, que tuvo que abandonar la Fórmula 1 a finales de 2022 por no mostrar el rendimiento esperado, podría volver al ‘Gran Circo’ de cara al próximo curso, aunque figuras como Johnny Herbert, expiloto Fórmula 1 y actual comisario de la FIA, no verían con buenos ojos el regreso del alemán.

Mick abandonó el Mundial de Fórmula 1 en 2022 tras no ser renovado por Haas a causa de su bajo rendimiento, y, desde entonces, ha afirmado en numerosas ocasiones que su objetivo es volver al ‘Gran Circo’. Precisamente, un mes atrás en una entrevista con SPORT, el hijo del “Kaiser’ confesó que esperaba que su camino volviese a la Fórmula 1 el próximo año.

Con una parrilla de 2025 cada vez más definida, aún quedan varios asientos por definir, entre los que se encuentra el que deja libre Esteban Ocon en Alpine. Pese a que el principal candidato a ocupar la plaza parece ser Jack Doohan, piloto reserva del equipo, la alternativa de Mick Schumacher tampoco parece descabellada, pues desde la escudería francesa estarían muy contentos con su rendimiento en algunos test.

De hecho, las posibilidades de Mick para volver a la Fórmula 1 pasan por la decisión que tome Alpine, pues, además de la escudería francesa, tan solo Mercedes y Audi cuentan con plazas libres en este momento. A pesar de que el piloto alemán actualmente es piloto probador de Mercedes, desde la fábrica de Brackley ya confirmaron que su primera opción era Max Verstappen, y la segunda Andrea Kimi Antonelli. Por su parte, Audi no ha mencionado a Mick como opción en ningún momento, por lo que también quedaría descartada esta alternativa.

"Mick no está en la lista de nadie"

En este sentido, Jonny Herbert, expiloto de Fórmula 1 y actual comisario de la FIA, quiso hablar sobre la situación del piloto alemán y sus posibilidades de volver a la Fórmula 1. Para Herbert, la vuelta de Mick Schumacher a la Fórmula 1 no sería justa, pues su rendimiento en Haas dejó mucho que desear. "Es perjudicial para la carrera de un piloto no ser capaz de batir a tu compañero de equipo, y Mick no pudo hacerlo", afirmó contundentemente el expiloto británico refiriéndose al año en el que Mick compartió garaje con Magnussen.

"Mick no está en la lista de la compra de nadie. Nadie le quiere en la Fórmula 1", añadió. Lo cierto es que, a pesar de no pertenecer a ningún equipo, hay que tener en cuenta que Herbert es comisario de la FIA y podría tener varios contactos dentro de las escuderías, por lo que habrá que ver si se trata de una mera opinión si realmente es una opinión compartida entre los diferentes equipos.