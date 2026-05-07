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FÓRMULA 1 | GP DE MIAMI

Jimmy Fallon se mofa de Martin Brundel y su incidente viral en Miami: "Tu micro sabe delicioso"

El famoso presentador de televisión en Estados Unidos se burla del veterano periodista de Sky F1 después de arrancarle el micrófono de un mordisco en plena parrilla del GP de Miami

Jimmy Fallon, con el micrófono de Sky Sports en Miami, mientras Martin Brundel trataba de entrevistarle

Jimmy Fallon, con el micrófono de Sky Sports en Miami, mientras Martin Brundel trataba de entrevistarle / X

SPORT.es

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El presentador estrella de la televisión en Estados Unidos, Jimmy Fallon consiguió sacar de sus casillas al reportero de SkyF1 Martin Brundle Gran Premio de Miami, el pasado domingo. El británico se acercó a Fallon durante su recorrido por la parrilla, antes del inicio de la carrera y el presentador de 'The Tonight Show' mordió la funda protectora de espuma del micrófono de Brundle.

La imagen se viralizó rápidamente: “En 30 años de radiodifusión, nunca me había preguntado a qué sabe una funda de micrófono con el logo de una marca. Hay gente muy graciosa por ahí”, comentó el veterano periodista, muy molesto por el gesto del ‘graciosillo’ Fallon.

En su programa, a principios de esta semana, el estadounidensedecidió comentar su primera experiencia en la Fórmula 1. “Fue muy emocionante. Tienen algo llamado 'la parrilla' o algo así, donde te hacen salir a la pista justo antes de la carrera y haces, como, 20 entrevistas, con reporteros de todo el mundo que te preguntan qué opinas del gran premio”, relató Fallon a su audencia, haciendo gala de su ignorancia en materia del deporte rey del automovilismo.

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Y terminó con un mensaje cargado de ironía: “Por cierto, Martin Brundle… ¡Tu micrófono sabe delicioso!”.

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