Jesús Calleja analiza el calvario de Alonso y Aston Martin: "Nadie imaginaba que empezara tan torcido"

A escasas horas del arranque del Mundial 2026 de Fórmula 1, la expectación es máxima por saber con qué pie comienza Fernando Alonso el curso, al volante del AMR26 de Aston Martin que tan malas sensaciones ha dejado tras los test de pretemporada, experimentando varios problemas en su unidad de potencia Honda. Sobre este asunto se ha sincerado recientemente Jesús Calleja, quien mantiene una gran relación con el piloto asturiano.

Dos meses después de embarcarse en su quinto Rally Dakar, Jesús Calleja ha tenido tiempo para analizar el inicio de temporada de Fórmula 1 en una entrevista con 'Marca'. El aventurero español asegura que sí se despertará de madrugada para seguir el GP de Australia de Fórmula 1, en el trazado de Albert Park. "Fernando es un amigo…", comenzaba diciendo al citado medio.

Jesús se sinceró sobre el arranque complicado de Alonso este curso. Cabe recordar que el nuevo proyecto de la escudería británica, encabezado por Adrian Newey, se presentaba como uno de los más ilusionantes. Pero lejos de la realidad, el motor Honda no se presenta ni fiable, ni competitivo. De hecho, 'Motorsport' adelantó hace tan solo unos días que tanto el español como su compañero, Lance Stroll, tienen instrucciones detalladas de rodar lo menos posible durante el fin de semana e incluso retirarse de la carrera del domingo.

"Nadie nos imaginábamos que empezaría tan torcido. Y él yo creo que estará pensando, pues madre mía, ‘otra vez vuelvo a pasar el Vía Crucis Honda’. Los aficionados lo sufrimos mucho. Porque Fernando es un histórico. Es el que nos trajo la afición de la Fórmula 1", se sinceraba el aventurero, teniendo un 'déjà vu' de lo que ya fue la temporada 2015 en McLaren, momento en el que sufrió de lo lindo con el aterrizaje de Honda en Woking. "Yo la Fórmula 1 no la vi nunca hasta que llegó Fernando. Entonces claro, tenemos una devoción especial por él", sentenciaba.

"Creo en la capacidad de remontada"

La situación de los dos pilotos españoles de la categoría no es la ideal. De hecho, Williams tan solo pudo disputar dos de los tres test de pretemporada al no llegar a tiempo de tener el FW48 a punto para el 'shakedown' en el Circuit de Barcelona-Catalunya. "Por Carlos también, pero… los dos están en las dos marcas que peor han hecho los deberes. Por desgracia. Pero creo muchísimo en la capacidad de remontada", expresaba el piloto de Santana Racing.

Calleja confía en el ambicioso proyecto de Adrian Newey, quien diseñó algunos de los coches más exitosos de la historia de la Fórmula 1, el último, el Red Bull que dio a Max Verstappen un total de cuatro títulos mundiales. "Aston tiene unas herramientas brutales. Lo tiene todo. Tiene al mejor diseñador de coches de Fórmula 1 de la historia", valoraba. También confía en Williams, puesto que "ya vimos lo que es capaz de hacer". "Yo creo que remontarán. Les costará cuatro, cinco, seis carreras y empezaremos a ver todo de otro color", sentenciaba el piloto de Dakar.