Jenson Button se une a Aston Martin

Aston Martin ha sorprendido este lunes al anunciar una nueva incorporación: El campeón del mundo de Fórmula 1 Jenson Button se une al equipo de Silverstone como embajador, un rol que a partir de ahora compartirá con Pedro de la Rosa.

El barcelonés , que se estrenó en labores de promoción de la escudería en 2022, un año antes de la llegada de Fernando Alonso, ha sido el primero en darle la bienvenida a Button: "Nos vemos de nuevo, amigo", ha compartido en su cuenta de X junto a una foto de ambos juntos en el podio.

Button , que reinó en la F1 en 2009 y se llevó el título con BrawnGP, compartió equipo con Alonso en McLaren en 2015 y 2016. Y su ‘aterrizaje’ en Aston Martin no es casual, ya que los británicos inician una nueva era con Honda como motorista en 2026 y él tiene una larga relación con el constructor japonés, con el que logró su primer triunfo de F1 en el Gran Premio de Hungría 2006 y conquistó el Campeonato de GT nipón.

Button, de 46 años, anunció su retirada de la competición en octubre pasado, abandonando su puesto en el Mundial de Resistencia (WEC) y disputando su última carrera en las 8 Horas de Bahrein. Durante su etapa en F1 pasó por siete equipos: Williams, Benetton, Renault, BAR, Honda, BrawnGP y McLaren, firmando 15 victorias y 50 podios, en un total de 306 grandes premios, despidiéndose del ‘gran circo’ en 2017.

"Unirme a Aston Martin en el momento de esta gran transformación para el equipo y la historia de esta categoría es realmente emocionante para mí. La nueva colaboración de Honda con el equipo ha sido un gran atractivo y estoy deseando aprovechar mis muchos años de experiencia con ellos en mi nuevo papel de embajador. La temporada 2026 será fascinante y formar parte de un equipo tan ambicioso es una verdadera oportunidad. ¡Estoy deseando que llegue Melbourne!", asegura el piloto británico en el comunicado oficial del equipo.

Por su parte, Jefferson Slack, director comercial de Aston Martin, destaca que "Jenson es una de las figuras más respetadas de la F1 moderna y estamos encantados de darle la bienvenida como embajador. Aporta su pedigrí, una amplia experiencia con Honda y una extraordinaria capacidad para conectar con los fans y socios de todo el mundo. A medida que nos acercamos a la nueva era de 2026, la visión y la presencia de Jenson serán un activo valioso para seguir construyendo este equipo con vistas al éxito a largo plazo".