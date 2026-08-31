Jenson Button se rinde ante Fernando Alonso y le pide "que se quede un poco más" en F1

Jenson Button, campeón del mundo de Fórmula 1 en 2009 con BAR Honda, fue rival y compañero de Fernando Alonso a lo largo de su carrera deportiva y ahora sus caminos han vuelto a cruzarse, ya que el piloto británico ejerce el rol de embajador en Aston Martin.

En declaraciones que publica la web de la escudería, Button ha sido el último en pronunciarse acerca del futuro del bicampeón español, que a sus 45 años medita si seguir en el 'gran circo' o bien retirarse definitivamente de la F1. "Personalmente, le pediría que se quede un poco más", dice el inglés.

"El futuro de Fernando es un tema candente en estos momentos. No tengo ni idea de si se comprometerá a seguir en la Fórmula 1 un año más, pero sé que cuando decida retirarse, será considerado, con razón, uno de los grandes de la F1", subraya Button, rendido al talento del asturiano.

"Lo que distingue a Fernando es su estilo de pilotaje. Si todos los coches fueran del mismo color y todos los pilotos salieran a la pista, sería difícil notar la diferencia. Pero cuando Fernando pasa, se reconoce al instante. Eso se debe a su forma de manejar al volante. Fernando conduce como nadie. Es agresivo, se adapta de forma brillante y ha sido así a lo largo de toda su carrera", asegura.

Por su parte, recuerda que él decidió dejarlo cuando vio que era lo adecuado en su caso: "Supe cuándo llegó el momento de retirarme de la Fórmula 1. Me retiré a los 36 años. Era nueve años menor que Fernando, pero estaba preparado. Había pasado un par de años luchando con las carreras porque realmente no quería estar allí. Sentía que ya no había nada nuevo que lograr y cuando llegas a ese punto sabes que es hora de irte".

En su opinión, la situación Alonso es diferente: "Aún le espera un reto apasionante. Obviamente, este año ha sido difícil, pero sigue siendo un momento emocionante para estar en Aston Martin y trabajar con gente como Adrian Newey. Cualquier piloto de F1 estaría encantado de pilotar un coche diseñado por él y de experimentar de primera mano cómo impulsa a este equipo", destaca Button.

"Sé lo difícil que es decidir el futuro, y él ya pasó por eso. Dejó la F1 y regresó, así que obviamente se fue demasiado pronto. Ahora, quiere estar completamente seguro antes de retirarse. Fernando aún tiene mucho que ofrecer en la F1. Me encantaría verlo en un Aston Martin luchando por victorias. Ahí es donde debería estar, y ahí es donde este equipo aspira. No ha ganado tanto como debería. Se ha visto envuelto en situaciones desafortunadas en algunas ocasiones, una de ellas junto a mí, pero el talento y la ambición siguen intactos, que es la clave para mantenerse en este deporte y ser competitivo", añade.

Button, admirador del estilo de Alonso, recuerda una anécdota que le pone en valor: "Recuerdo que a principios de la década de 2000, cuando ambos trabajábamos en Renault, el coche requería una dirección muy agresiva; de lo contrario, se sobrecargaba el eje delantero y se producía sobreviraje. Él encontró la manera de conducirlo. No era una maniobra elegante, pero lo consiguió".

"Siempre ha sido capaz de hacerlo con cualquier coche que conduce; es realmente impresionante. Yo no podría hacer eso. Si me dan un coche configurado a mi gusto, no creo que nadie pueda conducirlo más rápido. Pero Fernando se adapta a cualquier cosa. Es un talento especial", cierra.