El jefe de Sainz se sincera: “Carlos es más que un piloto, un líder”

Williams atraviesa momentos oscuros pero ve luz en su futuro. El año está siendo para olvidar y solo las mejoras de Baku pueden maquillar ligeramente un curso insuficiente. Menos mal que cuentan con Carlos Sainz como líder en pista para revertir la situación y volver a mirar arriba. Qué lejos quedan esos dos podios y medio del año pasado del español. James Vowles, jefe de equipo, ha lanzado algún brote verde en Madrid, en un corrillo con prensa donde estuvo Sport.

“Lo que estamos haciendo con el coche del año que viene, la metodología, es completamente diferente a lo que hemos hecho en los últimos quince años”. Williams abandona ya el monoplaza de este año para centrarse en el que viene, en el cual llevan cierto tiempo trabajando. Vowles está convencido de que el mismo personal que ha diseñado el coche de este año, un bólido con sobrepeso y sin demasiada capacidad de evolución, puede construir un coche campeón. “Hacer el coche más ligero es importante pero no lo es todo, puede ser más ligero pero volver al punto de partida en 24 meses, hay que ser innovador, lo veo más importante”, confiesa el británico.

Madring no es la pista más favorable para Sainz y compañía: "Va a ser difícil hacer puntos, tenemos rendimiento llegando a Baku, intentamos que llegara antes. Es una pasada de pista pero no se nos adapta y mostrará nuestras debilidades. Nuestros pilotos se adaptarán muy rápido. Definitivamente fue una pista mata coches para la Fórmula 3, aquí tenemos recambios de sobra porque la próxima carrera traeremos mejoras, los pianos de la uno y cinco son muy altos. No estoy preocupado por los recambios. Creo que puede haber algún adelantamiento a pesar del circuito, aunque sea complicado pasar en los dos primeros sectores”.

¿Cómo convenció Vowles a Sainz para renovar su contrato? "Carlos ve lo que hacemos en la fábrica, lo que ocurre en el simulador, en el túnel de viento... ve que daremos un paso adelante el año que viene aunque no estemos donde queremos estar, eso le ha dado confianza. No volveremos a cometer los mismo errores. Carlos es más que un piloto, es un líder y sabe liderar organizaciones. Es muy bueno trabajando con ingenieros, que tienen su propio lenguaje y él se comunica con ellos de forma increíble. Tal vez por poner un pero, cuando no pilota al nivel que él cree que debería, como al comienzo del año pasado, está en perfil más bajo, con la voz baja y no lidera tanto, es una diminuta cuestión claro”.

El madrileño es embajador de la prueba pero su jefe no cree que eso les otorgue ninguna ventaja: “Es verdad que Carlos ha estado aquí desde el principio siguiendo todo de cerca y ayudando pero no siento que tengamos ventaja (en Madring). Los que tienen más datos son Ferrari así que bien por ellos, han sido inteligentes. No sé si tienen ventaja porque rodaron con una pista muy sucia y cuatro segundos por debajo de los tiempos de este fin de semana”. Vowles también fue preguntado por otras cuestiones, como el límite presupuestario: “El cost cap se hizo para que los inversores entraran en el deporte, también para que se cerrara la parrilla pero no ha ocurrido, el que tenía ventaja la sigue teniendo y tardará en haber convergencias. No tengo solución pero no creo que ayude solo a los equipos grandes.”

Y se extendió: “No creo que nadie esté infringiendo el cost cap de forma premeditada, lo que creo es que a nosotros nos cuesta mucho más dinero construir un coche de carreras, los procesos y sistemas que usamos son mucho menos eficientes que los equipos grandes. Pueden traer más mejoras por ser más eficientes, por eso exprimen más el límite presupuestario.” La última, mientras el sol azotaba el motorhome de Williams, sobre si cree que habrá más cambios en las normas: “No creo que haya más cambios en las normas, solo se pueden cambiar en la comisiones de la Fórmula 1. Seguro que el motor no se cambia y si haces modificaciones aero te cargarías el trabajo ya hecho por parte de mucha gente”.