El jefe de Sainz avisa con Madring: “Es un circuito mata-coches”

Madring ya es una realidad. Apenas resta una semana para ver los Fórmula 1 en pista por primera vez en Ifema. Para Carlos Sainz y su equipo Williams es una carrera especial por tratarse del Gran Premio de casa del madrileño y, por ello, hay multitud de eventos, celebraciones y hasta ruedas de prensa especiales. Mientras tanto, el jefe del español da las primeras pinceladas desde el paddock de Monza, preguntado por SPORT, sobre la prueba de Madrid.

“Va a ser difícil de adelantar el domingo seguro”, arranca James Vowles, Team Principal de Williams. Madring es un trazado semiurbano, ratonero y angosto. Divertídisimo para dar una vuelta lanzada en qualy pero no tan interesante para una carrera donde hay gestión y, seguramente, poco adelantamiento. Las primeras simulaciones sobre el nuevo circuito, de no hace demasiado, han sorprendido a Vowles, ingeniero con dos décadas de experiencia en Fórmula 1: “Ha sido una sorpresa para nosotros viendo los datos, las fuerzas G sostenidas que vamos a tener que soportar en la peraltada, creo que son cuatro segundos y medio a fondo con muchas fuerzas G, lo cual es un desafío para todo el coche, neumáticos, sistema hidráulico… todo. Es algo que no existe todavía en el calendario (La Monumental), es algo único”.

Hace una semana se pusieron monoplazas en pista por primera vez. El británico también compartió sus impresiones en el hospitality de Williams: “En el test de Fórmula 3 hubo diecinueve banderas rojas y tres chasis rotos, suspensiones rotas… vale que son pilotos de Fórmula 3 pero es una pista que mata coches así que va a ser interesante ver qué ocurre”. Es cierto que las diecinueve banderas rojas de los dos días de test de la semana pasada hay que cogerlas con pinzas porque la acción en pista se detenía enseguida, a la mínima, por precaución. El trabajo de los comisarios, por cierto, fue muy ágil y las banderas rojas duraron un vistazo, no como en algunas pruebas del Mundial donde duran varias vueltas y se corta el ritmo.

Pirelli optará por un compuesto de neumático conservador, como siempre hace en una pista nueva sobre la que apenas tiene información y donde no ha habido carreras. Aun así, se espera que la degradación de las gomas pueda ser un dolor de cabeza en Madring, piensa el jefe de Sainz: “Esto es típico y pasa siempre en una pista nueva, podría ser un problema con las temperaturas también, si recuerdas el primer año de Miami (2022 entró en el calendario), los materiales tal vez no fueran los adecuados. A lo mejor no tienes la calidad que esperas en una carrera y habrá muchos desafíos técnicos para los equipos”.