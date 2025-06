El jefe de Mercedes aclara su interés por Verstappen

George Russell aún no ha firmado su renovación con Mercedes más allá de 2026 y en Austria han vuelto a dispararse los rumores que le acercan a Aston Martin y a la vez, sitúan a Max Verstappen en el equipo de las flechas plateadas.

El propio Russell puso sobre la pista a los periodistas el jueves, al reconocer las conversaciones de Mercedes con Verstappen, mientras aseguró que él solo hablaba con su actual equipo. De momento…

“Mercedes quiere volver a lo más alto y para eso necesitas asegurarte de tener a los mejores pilotos, los mejores ingenieros, eso es lo que Mercedes está persiguiendo. Así que es normal que haya negociaciones en marcha con alguien como Verstappen", dijo George. "Siento que, con el rendimiento que estoy mostrando ahora mismo, no tengo ningún motivo para preocuparme", añadió el británico.

Su jefe, Toto Wolff, nunca ha negado su interés por el campeón neerlandés y volvió a dejarlo claro en paddock del Red Bull Ring, en declaraciones a SkySport. . "Me gusta lo que dice George y no hay nada que haya dicho que yo no quisiera que dijera", afirmó el austríaco. "Creo que en el equipo somos muy transparentes con lo que hacemos, con lo que planeamos. Como jefe del equipo de la mejor marca de coches del mundo, está claro que exploras qué hará un cuatro veces campeón del mundo en el futuro, y eso podría ser a largo plazo, pero no afecta a la renovación de George, no cambia nada de lo que ya dije sobre George o sobre Kimi (Antonelli), sobre una alineación con la que estoy muy feliz", apuntó Wolff.

Después de la victoria Russell en Canadá y de la solvencia que está demostrando en su mejor temporada con Mercedes, Wolff aseguró que está muy satisfecho de su rendimiento: “Siempre ha estado al nivel que esperamos y sigue haciéndolo. No le hemos dado un coche para luchar por el campeonato en los últimos tres años, así que eso es totalmente culpa nuestra. Y las veces que el coche ha sido competitivo, él ha ganado carreras. Sabes que, cuando se sube al coche, va a exprimirlo”.

Y sobre el 'flirteo' con Verstappen, insistió: “Lo hacéis sonar como si le hubiéramos preguntado a Max ‘¿cuándo quieres unirte y en qué condiciones?’ No es así como funciona. Yo solo quiero tener esas conversaciones a puerta cerrada, no en reuniones públicas". Y a vueltas con el nuevo contrato de Russell, insistió en que “todo va según lo previsto. No hay retraso en las negociaciones del contrato porque está bastante claro, desde hace tiempo, cuáles son nuestros plazos”.

Incluso 'fantaseó' con la posibilidad de formar tandem con Verstappen y Russell, dos pilotos que mantienen una tensa relación dentro y fuera de la pista desde su incidente y cruce de acusaciones en 2024: "Puedo imaginarme cualquier alineación. Tuve a Rosberg y Hamilton luchando por un campeonato mundial, así que todo lo demás después de eso es fácil. Hay pros y contras de tener a dos pilotos luchando duro entre ellos. Hemos visto ejemplos en los que eso funciona y otros en los que no", zanjó Wolff.