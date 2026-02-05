Jaume Alguersuari, expiloto de Fórmula 1, desvela el potencial de Aston Martin: "Será un futuro ganador, tienen a Alonso..."

Hay motivos de sobras para creer en Aston Martin. Y esta vez parece que habrá más hechos que palabras. En Barcelona, donde la escudería verde demostró por primera vez el trabajo realizado por Adrian Newey estos últimos meses, se confirmaron los rumores más esperados. Aston Martin tiene potencial, el AMR26 es un coche radical en comparación con el resto y el clima de ilusión parece instalado en el equipo con sede en Silverstone. Las expectativas no pueden ser más altas.

Y es evidente que todavía es demasiado pronto para saber si el afamado AMR26 corre lo suficiente como para ser un contendiente a ganar. De hecho, lo visto en el Circuit de Barcelona-Catalunya dista bastante de lo que terminará siendo el coche final, a pesar de todas sus novedades. A pesar de todo eso, nada puede ocultar que el coche verde ha causado sensación. Entre los expertos, los miembros del equipo e incluso entre los rivales.

Adrian Newey, la gran esperanza de Aston Martin para este año / EFE

El último en apuntar el potencial del Aston Martin ha sido Jaume Alguersuari, expiloto de F1. El que se convirtiese en el debutante más joven de la historia de la Fórmula 1 en 2009 ha hablando sin filtros sobre el AMR26 en 'Jugones' y ha destacado que el proyecto liderado por Adrian Newey tiene todo para ganar: "Yo creo que va a ser un coche competitivo, supercompetitivo", señala con rotundidad. "No tengo ninguna duda de que va a ser uno de los coches más eficientes en las rectas y con más grip aerodinámico en las curvas rápidas".

Además de su enorme potencial, Alguersuari destaca uno de los puntos a favor de Aston Martin: "Tienen a Fernando con toda la experiencia y también las ganas y la motivación para volver a ganar", destaca. Y desvela que confía en el trabajo realizado por Newey este invierno: "Es impresionante cómo Newey ha llevado la nueva reglamentación al límite. Aston Martin va a ser un futuro ganador, eso lo tengo clarísimo", se atreve a vaticinar.

Aston Martin presentará su AMR26 el próximo lunes 9 de febrero a las 20:00 horas (CET), aunque el directo arrancará alrededor de las 19:15 horas (CET). La escudería de Silverstone expondrá por primera vez su monoplaza para la temporada 2026 con la presencia de Fernando Alonso, Adrian Newey y Lance Stroll como principales protagonistas del evento. La presentación del AMR26 se podrá seguir en directo a través de TikTok. Será la primera vez que Aston Martin haga uso de esta red social en exclusiva para presentar su monoplaza, que es además uno de sus patrocinadores.