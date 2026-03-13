Jannik Sinner, analista de la Fórmula 1 por un día

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha despertado una gran expectación con la entrada en juego de la nueva reglamentación y los diferentes desafíos que este cambio ha planteado a los equipos.

Si bien hay algunos, como Mercedes, que parece haberse adaptado a la perfección; hay otros, como Aston Martin o Williams, que se están encontrado con muchas dificultades en este estreno de curso. La cara y la cruz de una campaña incierta en la que cada sesión aporta nuevos elementos para convertir el campeonato en uno de los eventos a seguir.

La repercusión ha traspasado ya fronteras y resonando en ámbitos que poco tienen que ver con los motores y la gasolina. Uno de ellos es el tenis, con Jannik Sinner reconvertido de forma fugaz en analista de la Fórmula 1. El tenista italiano se encuentra en California disputando el Masters 1.000 de Indian Wells, donde ha alcanzado ya las semifinales, pero ha encontrado un hueco para seguir las primeras tandas del GP de China y analizar cómo se presenta este 2026.

"Hay aspectos positivos y negativos, como en todas las cosas cuando hay cambios. En mi opinión, ya era muy difícil conducir un F1, ahora aún más. Ya vimos el error de Max Verstappen en la qualy (en Australia)...", comentó Jannik.

"Hay equipos con motor fuerte", valoró el de San Cándido que apuntó hacia dos escuderías. "Ferrari está ahí y Mercedes tiene un ritmo superior, pero la temporada es larga, ahora veremos", avanzó.

Aficionados a la F1

En la familia Sinner son unos grandes aficionados al motor, como han mostrado en varias ocasiones. Es recordada la anécdota en la final entre Jannik y Alcaraz del ATP Roma 2025, en la que el hermano de Sinner fue uno de los grandes ausentes. "Un agradecimiento especial a mi hermano que, en lugar de estar aquí, está en Imola viendo la Fórmula 1", bromeó Jannik en sus declaraciones en pista tras el encuentro.

Él mismo es un asiduo en los Grandes Premios y cuenta con vínculos con Ferrari. En el GP de Abu Dhabi de 2024 se le pudo ver en el box de la 'Scuderia' y también fue el encargado de hondear la bandera a cuadros que marcó el final de la carrera. En la edición de 2025 también estuvo presente, junto a otros deportista como Ronaldinho.

Jannik Sinner, con Ronaldinho y Thierry Henry en Abu Dhabi / AFP7 vía Europa Press

Jannik también fue el primero en recibir el título de ‘Amigo de la F1’ que puso en marcha el campeonato en 2023.

También es un referente para una de las nuevas estrellas del campeonato, Kimi Antonelli, quien afirmó recientemente que su objetivo es "ser como Sinner o Valentino Rossi", dos emblemas del deporte italiano.