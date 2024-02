Jaime Alguersuari: "La 33 de Alonso llegará en algún momento"

La Fórmula 1 dará el pistoletazo de salida este próximo sábado 2 de marzo con la celebración de la carrera del Gran Premio de Bahrein. Sobre ello, Jaime Alguersuari, expiloto de la competición, nos compartió sus previsiones para esta temporada durante la presentación de su participación en el Kings GP que se celebrará en el inicio de las finales de la Kings League en el WiZink Center de Madrid del día 20 de abril.

Al ser preguntado por quién saldrá campeón, Jaime apostó por una revalida de 'Super Max': "No va a cambiar mucho de lo que vimos el año pasado. Sobre todo porque no ha habido ningún cambio de reglamentación. Los coches son muy parecidos. Han evolucionado todos pero de manera proporcional. No creo que haya grandes sorpresas, Reb Bull va a seguir dominando, al menos las primeras carreras. Ferrari y McLaren creo que tienen buenos coches, pero no espero grandes cambios".

Las posibilidades de Carlos Sainz

"Bueno puede ser, depende de los errores que haga Red Bull, Carlos ha demostrado que es muy consistente y que cada vez ha ido de menos a más. Creo que Ferrari incluso va a tener un coche incluso mejor. El año pasado fue el único en ganar una carrera después de los Red Bull, el único. Y creo que ahora mismo está en su mejor estado de forma, pero bueno, no creo que tenga el coche favorito ni el equipo, vamos a ver".

¿Llegará la 33?

"Supongo que sí, en algún momento. Todo el mundo habla de la 33, pero hay que estar tranquilos porque no sé si Fernando tiene un coche ganador, no creo".

Sobre el fichaje de Hamilton por Ferrari

"Creo que Ferrari al final necesita justificarse de alguna manera trayendo a un siete veces campeón del mundo. Es entendible que lo hayan fichado y creo que esto además esto no empezó hace un mes o dos sino que más tiempo. Pero al final todo depende de la estructura y del equipo que tengas".

"En la F1 gana el que tiene el mejor equipo, no solo el mejor coche"

"Ferrari ha demostrado que no lo son desde hace muchísimos años. Y que por alguna razón u otra no logran ganar, ni siquiera entre los tres primeros. Sí durante varias carreras pero no a 20. Es como que hacen muchos fallos, de estrategia, de cambio de neumáticos, de 'pit stop'. Parece como que hay un conflicto interno. Y si lo logran, pues bueno será increíble por Hamilton, porque al final habrá ganado con casi todas las marcas, pero será difícil sobre todo por el histórico que tiene Ferrari".