Jack Doohan ficha como reserva de Haas

Jack Doohan ha fichado por Haas como piloto reserva esta temporada tras desvincularse definitivamente de Alpine. Compartirá este nuevo rol con Ryo Hirakawa, que también pasó en su día de la escudería francesa a la estadounindense, en la que son titulares Esteban Ocon y Oliver Bearman.

Doohan, de 23 años, hijo de la leyenda de MotoGP Mick Doohan, considera que Haas es "el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1". Después de su destacado paso por las categorías antesala, la experiencia de Doohan como piloto titular de Fórmula 1 fue muy breve y siempre marcada por la desconfianza de Flavio Briatore.

En concreto disputó siete Grandes Premios, desde Abu Dabi 2024 hasta Miami 2025, en los que no puntuó y consiguió una decimotercera posición como mejor resultado (China). El australiano fue sustituido por Franco Colapinto en Alpine a partir de Imola 2025 y aunque inicialmente continuó como tercer piloto con los de Enstone, tenía claro que allí no le darían nuevas oportunidades.

"Estoy encantado de unirme al equipo TGR Haas F1. Quiero dar las gracias al equipo por darme la oportunidad de progresar y afrontar juntos el enorme reto que supone la temporada 2026. Estoy deseando empezar a trabajar con el equipo y colaborar para que este año sea un éxito", celebra el australiano.

"Personalmente, estoy muy emocionado de que Jack se una al equipo, dada la solidez de su currículum como piloto y, por supuesto, su experiencia como de reserva en la Fórmula 1", señala Ayao Komatsu, director de Haas. "La dedicación necesaria para mantenerse en forma y preparado para competir, al tiempo que se aprende cómo funciona el equipo, etc, es un reto para cualquier piloto, especialmente para uno que, obviamente, sigue muy interesado en volver a competir a este nivel. He disfrutado conociendo a Jack y estamos deseando darle la bienvenida al equipo y beneficiarnos de sus aportaciones".