Jack Doohan, expiloto de F1, revela el calvario que vivió en sus últimos GP con Alpine: "Recibí serias amenazas de muerte"

La octava temporada de Drive to Survive se estrenará en Netflix el próximo 27 de febrero con los capítulos que se corresponden a la campaña 2025 de la Fórmula 1. Un curso lleno de tramas y subtramas como el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari o el 'caso Horner' que sacudió a Red Bull durante los primeros meses, entre otras que prometen una nueva temporada de la serie más que interesante.

Entre los protagonistas de esta tanda de episodios se encuentra Jack Doohan. El piloto australiano, hijo del mítico campeón de 500 c.c. Mike Doohan, arrancó la temporada ocupando uno de los volantes de Alpine pero tras un inicio complicado y varios accidentes, fue despedido tras seis Grandes Premios. Su puesto pasó al argentino Franco Colapinto quien tras cinco GP de prueba, asentó su posición y terminó la temporada como piloto oficial.

El período hasta su despido no fue fácil para el joven piloto australiano que, además de la propia tensión del campeonato, fue víctima también de presiones externas. "Recibí serias amenazas de muerte para este GP, diciendo que me matarían si no salía del coche. Recibí seis o siete correos electrónicos diciendo que, si seguía en el coche en Miami, me cortarían todos los dedos", relata Doohan, haciendo referencia al complicado episodio que vivió durante la celebración del Gran Premio de Miami, el último que disputó como piloto de Alpine.

"El miércoles, estaba allí con mi novia y mi entrenador, y tenía a tres hombres armados a mi alrededor; tuve que llamar a mi escolta policial para que viniera a poner la situación bajo control", explica el joven piloto que ha firmado recientemente como reserva de Haas.

El debut en la Fórmula 1 no resultó ser el esperado para un piloto de 22 años que apenas pudo mostrar su potencial. "No pude disfrutar de ser piloto de Fórmula 1, algo con lo que soñé durante tanto tiempo. Así que sí, es una verdadera mierda", asume en el documental que arranca con un capítulo dedicado a los seis rookies que debutaron en el campeonato en 2025: Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Oli Bearman, Isaak Hadjar y Liam Lawson, además del propio Doohan.

Despido inesperado

Un coche poco competitivo y una falta de experiencia al volante de un F1 lastraron las primeras carreras de Doohan que, apenas tuvo tiempo de disfrutar de su sueño. En el segundo capítulo del cocumental, titulado 'Estirctamente negocios', se muestra también el momento en el que el jefe de Alpine, Flavio Briattore, trata la salida del australiano y la llegada de Colapinto en una llamada telefónica. Acto seguido se puede ver a Jack con su padre, siendo consciente de que su periplo se terminaba. “Pensé que era todo mentira y ahora sé que era verdad”, comenta impotente.