Quién es Jack Crawford, tercer piloto de Aston Martin y sustituto de Alonso en el FP1 de Japón

El Gran Premio de Japón de Fórmula 1, tercera prueba de la temporada 2026, pondrá a los mandos del AMR26 a Jak Crawford, como sustituto de Fernando Alonso.

Según confirmó Aston Martin este lunes, el joven piloto estadounidense pilotará durante el FP1 que abrirá la competición en Suzuka, cumpliendo de esta manera con las dos sesiones obligatorias que los pilotos novatos deben realizar durante la temporada. Será también la oportunidad para que Crawford ponga en práctica su amplia experiencia en el simulador.

Para el británico, esta será la tercera ocasión que pueda poner a prueba sus habilidades en la pista, la primera desde que fue confirmado como tercer piloto de Aston Martin para este curso, tras Fernando Alonso y Lance Stroll.

Talento emergente

Crawford es uno de los talentos emergentes de la Fórmula 1 y, pese a su edad, cuenta ya con una larga trayectoria en el mundo del motor, pasando por categorías inferiores, rompiendo en algunos casos récords de precocidad.

Desde pequeño, el de Charlotte tenía claro que su futuro estaría en el paddock y con solo diez años tomó la decisión de abandonar su Texas natal para poner rumbo a Europa para hacerse un hueco en el mundo de la F1. Desde entonces, ha basado su trayectoria en una firme "ética de trabajo", tal y como destaca Aston Martin, para conseguir su objetivo y medirse con otros jóvenes talentos en el competitivo karting europeo.

Así, ya condujo un F3 por primera vez a los 15 años, cuando la mayoría de los pilotos apenas están dando sus primeros pasos en la F4, y empezó a competir en la F2 a los 17.

En su trayectoria ha conseguido ser subcampeón del Campeonato NACAM de Fórmula 4 en 2018/19 y de ADAC Fórmula 4 en 2020, y tercero de la Eurofórmula Open en 2021. Desde 2023 hasta 2025 compitió en el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA, donde conquistó con DAMS el subcampeonato de 2025.

Por otra lado, entre 2020 y 2023 formó parte del Equipo Júnior de Red Bull, antes de pasar al Programa de Desarrollo de Pilotos de Aston Martin. A los 20, ya es tercer piloto de una escudería de la máxima categoría.

"Desde muy temprano en mi carrera en Aston Martin, era consciente de que el rol de tercer piloto podría ser una posibilidad. He hablado regularmente con el equipo de cara a 2025 y sabía que tenía una oportunidad si conseguía suficientes puntos para obtener una Superlicencia de la FIA basándome en mis resultados de F2. Eso solo añadió un incentivo y una motivación extra, y empezó a parecer una posibilidad real. Poco después de las vacaciones de verano, cerramos el trato", explicaba tras confirmarse que sería el reserva oficial de la casa de Silverstone.

Oportunidad de seguir creciendo

Jak es consciente de que esta es una oportunidad que a la mayoría no les llega nunca."Hablé con mi padre después de convertirme en tercer piloto. Hablamos de los miles de pilotos contra los que había competido desde mis tiempos en el karting, todos persiguiendo el mismo sueño de llegar a la Fórmula Uno, y de cómo solo un puñado lo ha conseguido. Muy pocos tienen una oportunidad como esta", argumentaba.

La paciencia y el trabajo llevaron a este estadounidense a unirse a Aston Martin en 2024 como piloto joven del equipo y además de su nuevo rol, seguirá sumando horas en el simulador del AMR Technology Campus para aportar datos valiosos de cara a la temporada.