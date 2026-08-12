Desde Italia sitúan a Checo Pérez en Williams y a Verstappen una temporada más en Red Bull

El futuro de Max Verstappen sigue siendo una incógnita y aunque su contrato con Red Bull no cumple hasta 2028, el piloto neerlandés podría decidir romper su vinculación con la escudería y ya ha sonado ya en varias ocasiones como objetivo de otros equipos de la parrilla, entre ellos McLaren.

Por otro lado, desde principio de la temporada, con la entrada en vigor del cambio de reglamentación, Verstappen se ha mostrado especialmente crítico e incluso llego a afirmar que podría dejar la Fórmula 1 si la situación no cambiaba. "Son 22 carreras, ¿merece la pena? ¿O disfruto más en casa con mi familia y amigos cuando no estoy disfrutando del deporte?", exponía el tetracampeón en unas declaraciones a la BBC hace unos meses.

El neerlandés no fue el único en mostrarse crítico con la nueva reglamentación por lo que la FIA decidió hacer cambios, aunque de forma gradual, de cara a las siguientes temporadas con el objetivo de equilibrar el uso de la energía eléctrica en los monoplazas. En 2026, la distribución será de alrededor del 53 % de motor de combustión y el 47 % de potencia eléctrica, para pasar a un 58/42 en 2027 y llegar a un 60/40 en 2028.

El presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali / EFE

Una decisión que el organismo rector de la F1 ha tomado tras reunirse con los diferentes equipos y pilotos, incluido Max Verstappen. "Hablamos, y creo que valoró los cambios y lo que depara el futuro a la categoría", afirmó recientemente el presidente de la F1, Stefano Domenicali, durante una mesa redonda. Por otro lado, el mandatario italiano remarcó que Verstappen "es un piloto increíble", y aseguró que tiene una muy buena relación con él, por lo que espera que continúe en el campeonato los próximos años. "Creo que se encuentra en una situación en la que todavía ama este deporte", comentó, aunque tiene claro que nadie es imprescindible.

Max Verstappen terminó muy enfadado tras su accidente en Silverstone / Red Bull

Por el momento, el neerlandés sigue sin pronunciarse pero muchos empiezan ya a dar por hecho que continuará en Red Bull, al menos la temporada 2027. Según apunta la 'Gazzetta dello Sport' Max está cerca de anunciar que continuará en la casa de las bebidas energéticas, no porque "de repente esté contento al volante, sino porque hay pocas alternativas reales". Según el rotativo italiano, en McLaren están satisfechos con Norris y Piastri, además de que "nadie parece necesitar desesperadamente a Max, con su complicada personalidad", a lo que sumar el alto sueldo que percibe el piloto.

Movimiento inesperado

Más allá de Max Verstappen, el citado medio apunta al que podría ser uno de los movimientos inesperados de esta 'silly season' que por el momento se mantiene tranquila. Según apunta la Gazzetta, Checo Pérez, que ha regresado este curso a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac, podría cambiar de aires para 2027.

"Estamos de regreso", celebró Checo Pérez en México tras el anuncio oficial de Cadillac / @SChecoPerez

Su destino sería ni más ni menos que Williams, escudería con la que sus representantes habrían comenzado ya una línea de comunicación. En este caso, el futuro del mexicano estaría ligado a la decisión de Carlos Sainz. El madrileño se siente bien en la escudería de Grove y el afecto es mutuo, con las altas esferas trabajando para asegurar su continuidad, pero el proyecto actualmente no es lo suficientemente fuerte como para retener al piloto.

El problema radica en las pocas opciones que existen ahora mismo en el campeonato. Si finalmente decide marcharse, Sainz podría optar por Audi o incluso Alpine, donde el puesto de Franco Colapinto para los próximos cursos sigue en el aire a la espera de que cómo se desarrolle lo que resta de temporada.