Italia se enamora de Antonelli

El aficionado italiano, intenso y pasional como ninguno, ha pasado por todos los estados de ánimos desde que se han apagado los semáforos en Monza. Las lágrimas en los rostros de los tifosi han sido de emoción… cuando momentos antes habían sido de pena, lástima y dolor.

Los sufridos seguidores de Ferrari, fieles como nadie, afrontaban el fin de semana con un dilema enorme: Ferrari o Kimi Antonelli. Es como elegir a papá o mamá. La tradición italiana del Cavallino o la joven y emergente promesa que lidera el Mundial de Fórmula 1 y que se ha ganado con su inocencia y ternura el corazón del país.

Los italianos lloraron con el fortísimo accidente de Charles Leclerc en las primeras vueltas. El panorama, nada más empezar la carrera, era desolador para el equipo italiano, con el Ferrari de Leclerc enterrado en el muro entre las protecciones de la Parabólica, y con Lewis Hamilton cayendo hasta la octava posición.

La niña, traumatizada y entre lágrimas, que enfocó la realización tras el incidente de Leclerc representó a toda Italia. Con Hamilton desapercibido, sin ritmo, solo quedaba Kimi.

Y el chaval no falló. Por algo es líder del Mundial de Fórmula 1 y, tras ganar en Monza, con más puño de hierro, 66 puntos en concreto. Su carrera fue muy trabajada, partiendo desde la P19: solo le costó 18 vueltas ponerse primero, pero luego tuvo que currárselo con ese Mercedes tan superior al resto.

Ayuda mucho escuchar el himno italiano a todo volumen, a pleno pulmón, junto a los aviones típicos de Monza que recorren el cielo justo antes de arrancar la carrera y que proyectan sobre el cielo los colores de la bandera italiana.

Eso motiva a cualquiera, más todavía con el trauma que tenía Antonelli en Monza, su carrera especial. Su momento de debut fue en unos Libres 1 donde se subió al Mercedes por primera vez y terminó estampado contra el muro. Este fin de semana se ha resarcido todo aquello con ese adelantamiento a Russell quedando tres vueltas.

Su emoción por radio al cruzar la meta es la de un crío que lleva soñando de niño ganar en casa. Kimi pudo disfrutar de los miles de tifosi que invaden la recta de meta para ver a sus ídolo en el podio. Se encaramó a las vallas y les lanzó cientos de gorras de Mercedes, regalándoles sonrisas y momentos para el recuerdo.

Los italianos pudieron, al fin, ver a un compatriota en lo más alto del podio en Monza después de sesenta años. La novedad de la celebración de este año fue, entre banderas gigantes ondeando, el canto unánime de ‘Sarà perché ti amo’ al aire. Antonelli descorchó champán y les ofreció al trofeo de campeón. Acabó sin camiseta en el pitlane, con su copa y su botella de champán. Italia nunca lo olvidará. Tampoco Kimi. "Esto es más especial incluso que mi primera victoria. Es para siempre", dijo entre lágrimas.