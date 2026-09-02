Isack Hadjar hace caso a Marc Márquez y 'se baja' del GP de Italia

Nuevo fin de semana de carreras y nueva ausencia en la parrilla de Fórmula 1. Isack Hadjar, compañero de box de Max Verstappen en Red Bull, volverá a ausentarse tras haberlo hecho ya en la anterior cita en Zandvoort (Países Bajos). El piloto francés se lesionó la muñeca en el gimnasio (según rumores del paddock, practicando boxeo) y se ausentó en la primera cita de la segunda parte de la temporada. Este miércoles se ha confirmado que tampoco estará en Monza (Italia).

Liam Lawson volverá a ser compañero de Max Verstappen para este gran premio, dejando de nuevo a Yuki Tsunoda, actual piloto reserva de la marca de bebidas energéticas, al volante del monoplaza de Racing Bulls del neozelandés. Será la segunda carrera consecutiva que la fábrica de Milton Keynes tenga este 'croquis' de pilotos.

"Liam correrá junto a Max en el Gran Premio de Italia, en Monza, mientras que Isack sigue haciendo progresos alentadores tras la lesión de muñeca que sufrió durante las vacaciones de verano", decía Red Bull a través de un comunicado este miércoles. "El equipo está siguiendo de cerca su rehabilitación y no correrá riesgos innecesarios con su regreso a la competición; además, le desea una pronta recuperación", sentenciaban.

El francés ha optado por seguir los consejos de nada más y nada menos que un nueve veces campeón del mundo de MotoGP. Y es que según reveló Canal+ Francia, Hadjar decidió no correr riesgos en Países Bajos tras una conversación telefónica con Marc Márquez, quien sabe de primera mano lo que es anticiparse a la recuperación de una lesión y empeorar la situación inicial.

Al parecer, ambos comparten fisioterapeuta, lo que llevó a Hadjar a llamar a Marc para consultarle. El campeón le recomendó no acelerar los plazos de recuperación y priorizar hacerlo de forma completa, minimizando riesgos.

Jerez 2020, el antecedente para todos

De hecho, el mismo '93' terminó metido en su peor espiral de lesiones tras fracturarse el húmero derecho en una dura caída durante el GP de España de MotoGP de 2020, en Jerez. Tan solo cuatro días después de pasar por quirófano volvió a subirse a una MotoGP en el mismo circuito. La presión a la que sometió el brazo fue muy elevada y tuvo que volver a pasar por quirófano después de que la placa de titáneo se desplazase. El resto es historia y ese error le costó más de tres cursos de sufrimiento físico y emocional. Sin duda, nadie mejor para aconsejar a Isack que Marc.