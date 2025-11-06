La ironía de Fernando Alonso sobre México: "Solo cambiarán el circuito si el que lo hace soy yo"

Fernando Alonso aseguró este jueves que el gran objetivo de cara a este fin de semana en Brasil no es otro que "pelear por puntos". Sin embargo, el piloto español, que bromeó con que Aston Martin no se iba a "volver competitivo por arte de magia", centró parte de su intervención en lo sucedido en el pasado GP de México.

Preguntado por lo sucedido en la polémica salida de la carrera en México, donde pilotos como Max Verstappen o Leclerc se saltaron la primera curva sin penalización ni investigación, Fernando Alonso fue tajante a base de ironía: "Solo lo cambiarán si el que lo hace soy yo".

"Intenté que lo cambiaran muchas veces en Sochi y les planteé que por qué no se hacía esa curva en Sochi y sí en Bakú o en Mónaco. En la primera curva de Mónaco nunca había problema. Todos pasábamos por esa curva donde está el muro y todos se saltaban la curva. Pero hubo un año que yo no frené en la primera curva.... Y me puse tercero a la salida de la curva y al año siguiente no estuvo permitido", continuó diciendo el asturiano.

Pero no se quedó ahí y auguró un cambio en México de cara a 2027. "Sí, supongo que México cambiará para el 2027. Porque si me salto la curva en el 2026, solo cambiarán México para la 27", concluyó sobre el tema ante los periodistas presentes.

Fernando Alonso, preparado para el GP de Brasil / EFE

Brasil y la sprint

Ya centrado en el GP de Brasil, Fernando Alonso reconoció que, "siendo realistas", las únicas posiciones a las que aspira son "la novena y la décima". "Seguimos luchando por los puntos, pero no creo que los cuatro primeros equipos tengan problemas aquí. Veamos si estamos para dar esa pelea”, aseguró ante los periodistas presentes antes de bromear: "No hemos sido muy competitivos en los últimos meses, por lo que no creo que por arte de magia ahora seamos competitivos en Brasil".

El de este fin de semana es un Gran Premio con carrera al sprint, una buena oportunidad para que Aston Martin sume puntos. “Si no sumamos puntos en la Sprint no es porque el formato no nos favorezca, es porque no somos lo suficientemente rápidos. El formato Sprint es una ventaja para nosotros”, valoró Alonso sobre las carreras cortas.