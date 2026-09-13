Irene Montero propone una jornada laboral de 30 horas: "¿Por qué no trabajar seis horas al día y llevar a nuestros hijos e hijas al cole?"

La jornada laboral ocupa la mayor parte del día. Cada semana nos levantamos para ir a trabajar y así poder contribuir al sector que elijas del país. Es algo positivo, por lo que puedes obtener una retribución a cambio y poder tener una vida acorde al salario del país.

En España, la jornada laboral máxima continúa fijada por ley en las 40 horas de trabajo efectivo de promedio al año. Pero hay quién propone reducir estas horas, para poder tener más tiempo libre para nosotros.

Menos horas de trabajo

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, anunció este sábado propuestas (incluyendo la jornada laboral de 30 horas y un salario mínimo de 1.800 euros) durante un acto político celebrado en Madrid bajo el lema "Paz, casa, trabajo", de cara al horizonte electoral de 2027.

"¿Por qué no trabajar seis horas al día y llevar a nuestros hijos e hijas al cole? Ocuparnos de las personas que queremos, eso tan revolucionario y de extrema izquierda, como dedicarse tiempo a una misma, para leer, ir al cine, al teatro, tomarse un café con una amiga, para tirarse en el sofá...", empezaba diciendo la eurodiputada de Podemos.

"30 horas de trabajo semanal, ¿por qué no? Si nos preguntan de donde sale el dinero ya sabemos que podemos mirar para arriba", concluía, señalando al Gobierno actual.

Sin embargo, por lo que hace a las horas de las jornadas laborales, actualmente, hay una propuesta encima de la mesa del Gobierno de reducir por ley el tope máximo a 37,5 horas semanales sin reducción de salario. Aunque por ahora, no se ha convertido en ley definitiva al no prosperar su tramitación parlamentaria. Por tanto, el tope legal general sigue siendo de 40 horas.

¿Qué sucede en las afueras?

Por lo que hace a los empleados de la Administración General del Estado trabajan un máximo de 35 horas semanales tras la medida aprobada y aplicada en abril de 2026.

En otros países, esta posibilidad que comenta Irene Montero se parece. Ningún Estado obliga a un máximo general de 30 horas, pero varios países europeos registran jornadas efectivas muy bajas gracias a la implantación del empleo a tiempo parcial y los pactos sectoriales.

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Los Países Bajos es el país con la semana laboral media más corta del mundo (unas 30 a 32 horas semanales de media efectiva). Y Dinamarca y Noruega tienen semanas laborales habituales que rondan las 37 horas mediante convenios colectivos muy extendidos.