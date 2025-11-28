La intrahistoria del robo que Ecclestone convirtió en marketing

En un ya lejano noviembre de 2010, Bernie Ecclestone, por entonces jefe de la Fórmula 1, sufrió un brutal robo mientras paseaba con su pareja de entonces por Knightsbridge, un barrio de Londres. El resultado, un ojo morado y la sustracción de varias joyas por valor de 200.000 libras (unos 230.000 euros). Además, al magnate británico le robaron un reloj Hublot, marca que por entones patrocinaba el campeonato de F1, valorado en 11.000 libras (unos 12.500 euros).

El incidente podría haberse quedado en unos pocos golpes y una simple denuncia pero el británico, considerado el arquitecto de la F1 actual, supo aprovechar ese mal momento y convertirlo en una campaña de marketing. Poco después, su rostro magullado y su ojo morado se convertían en la imagen de una publicidad de Hublot ,en una estrategia comercial que fue criticado por algunos sectores en su momento.

Más de dos décadas después, aquel robo que acabó en publicidad, ha sido recogido en el libro 'Fast Tracks and Dark Deals', escrito por Michael R. Payne, jefe durante muchos años de la división de marketing del Comité Olímpico Internacional (COI) y de 2004 a 2016 con Formula One Group, el grupo fundado por Eccleston en 1987 que controló los derechos comerciales de la F1 hasta 2017.

En el libro, Payne, quien se convirtió en uno de los asesores de Ecclestone, recuerda cómo aquel robo con violencia llegó a convertirse en una oportunidad para el veterano jefe de la F1 que por entonces tenía ya 80 años. “Bernie siempre vio oportunidades donde otros solo veían problemas", explica. Después del asalto, la explicación del mandatario a la prensa contó con su habitual tono irónico y de humor: "Bueno, todo fue porque llevaba un reloj Hublot. “Si hubiera llevado un Tag Heuer (el antiguo patrocinador), dudo que los asaltantes se hubieran molestado".

Ecclestone protagonizó un anuncio de Hublot / X

De robo a oportunidad

"Dos días después, entré en su oficina y encontré al director ejecutivo magullado y golpeado", comenta el experto en marketing. "Al recordar su comentario a los medios, bromeé: 'Confío en que Hublot te regalará un reloj a cambio de la promoción'. Levantó la vista y dijo: 'No es una tontería'. Supuse que la próxima vez que lo viera luciría un Hublot de regalo. Sin embargo, unos días después, abrí el Financial Times y encontré un anuncio a página completa", rememora Payne en su libro.

“Allí estaba Bernie, con un ojo morado y todo, mirando fijamente desde la página con el eslogan: 'Mira lo que la gente está dispuesta a hacer por un Hublot'", apunta Payne sobre una estrategia que obtuvo además una gran acogida entre el público, e hizo aumentar las ventas de Hublot con un personaje mediático como Ecclestone como protagonista.