El intercambio de piropos entre Antonio Banderas y Alonso tras el podio en Interlagos

"La carrera que acabo de presenciar y la manera en la que Fernando se ha ganado un cajón en el podio ha sido histórica. ¡Qué orgullo!!!", escribió el actor malagueño El asturiano se vio fuera del podio: "Vas a ser 4º, es lo que hay. Me resigné porque me vi fuera en la curva sexta y cogí muchas virutas"

Fernando Alonso volvió a resurgir y a demostrar su talento al hacer podio en el GP de Brasil accediendo a la tercera plaza después de un espectacular adelantamiento a Checo Pérez en la última vuelta que dejaba una carrera para enmarcar.

La exhibición del asturiano no pasó ni mucho menos inadvertida y Antonio Banderas, entre otros, no pudo resistirse a la exhibición que había presenciado en Interlagos. El malagueño así lo expresó en sus

redes: "Siempre he sido fan de Alonso, pero la carrera que acabo de presenciar y la manera en la que Alonso se ha ganado un cajón en el podio ha sido histórica. ¡Qué orgullo!!!". Alonso agradeció el mensaje del actor español, que sigue las carreras del asturiano con pasión.

Alonso reconoció, sin embargo, una vez acabada la carrera, que no tenía claro poder alcanzar el podio: "Las últimas vueltas para mí han sido como 30 vueltas con la presión de 'Checo', pero a dos vueltas del final he pensado que el podio no era posible, pero él frenó tarde en la curva 1 y me dije que tenía que ir a por él en la curva 4. Dentro del coche se ha vivido más tranquilo de lo que se veía desde fuera. Tenía que salvar gasolina y'stint' al final. Cuando faltaban cinco o seis vueltas empecé a tirar y vi que Checo se juntaba más, y cuando me adelantó me dije, vas a ser 4º, es lo que hay. Me resigné porque me vi fuera en la curva sexta y cogí muchas virutas de goma, pero al final él se fue un poco largo en la 1 y me dio la oportunidad de juntarme en la 2 y en la 3".

El piloto de Aston Martin reconocía que la tercera plaza era muy buena para el equipo: "Este podio es para el equipo y para toda la gente de la fábrica. Llevábamos unos meses complicado, pero seguiremos luchando hasta la última vuelta. Todavía estamos aprendiendo del coche, estos coches son muy complejos aerodinámicamente hablando. Hemos trabajado para encontrar la dirección el año que viene. Nos vemos en Las Vegas".