El insólito récord que batió Alonso en Zandvoort

Fernando Alonso sigue batiendo récords de longevidad en la Fórmula 1. Desde hace tiempo es el piloto con más grandes premios disputados (437). También el que suma más temporadas (23) a sus espaldas. Y el pasado domingo en Zandvoort, añadió otra marca histórica a su asombroso currículum.

Hay que remontarse más de 50 años atrás para encontrar al último piloto que logró puntuar en un gran premio con 45 años. Fernando Alonso cruzó la meta del Gran Premio de Países Bajos 2026 en novena posición, después de remontar desde la 18ª y sumó dos punto a sus 45 años y 25 días.

El que precede a Alonso en esa lista es nada menos que Graham Hill, sexto en el Gran Premio de Suecia de 1974 año con 45 años y tres meses. Y el siguiente nombre es Maurice Trintignant, que fue quinto en el Nürburgring en 1964 y sumó dos puntos con 46 años. El gran Juan Manuel Fangio puntuó al ser cuarto en el GP de Francia de 1958 a los 47 años.

Alonso es el primer piloto de más de 45 años que puntúa en 52 años y el segundo que lo consigue en 62. Para encontrar otro piloto de este siglo entre los más veteranos que han puntuado hay que bajar hasta Michael Schumacher, que tenía 43 años en su última aparición en los puntos, en Brasil 2012.

Curiosamente, Fernando no está entre los pilotos más veteranos en la historia de la Fórmula 1. En cocreto ocupa el puesto 46 de un ranking que encabeza Louis Chiron, que corrió en 1955 en el GP de Mónaco con 55 años, 9 meses y 19 días. Y es que tiempo atrás, hubo muchos pilotos de más de 50 años en el 'gran circo' .