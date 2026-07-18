La insólita puja por una mejora de Racing Bulls en Spa

El Team Visa Racing Bulls llega a Bélgica con un destacado paquete de actualizaciones, en especial nuevo alerón trasero, cubierta motor y configuración de los conductos de freno delanteros. El equipo de Faenza también ha modificado el arco antivuelco, pero se trata de un elemento complicado para incorporar al chasis, por lo que en Spa solo lo tienen disponible para uno de sus dos coches.

¿Cómo lo solucionaron para no convertirlo en un agravio para Arvid Lindblad o Liam Lawson?. El jefe del equipo, Alan Permane, ha revelado que optaron por aprovechar el carácter ultracompetitivo de sus dos pilotos para que se ganaran la pieza compitiendo en pista. El que quedara mejor clasificado en la crono de Silverstone la estrenaría en Spa.

"Lo que hice fue sentarme con ambos pilotos en Austria", explica Permane en declaraciones que publica Motorsport. "Habíamos hecho una clasificación muy buena. Pensé: 'Vale, ahora que todo el mundo está de buen humor, les voy a dar una mala noticia. Tenemos una buena actualización para Spa, pero solo podemos montarla en un coche. El segundo coche estará listo para la siguiente carrera, en Budapest'."

"Así que primero les propuse la opción más sencilla y justa: no montar la mejora en ningún coche en Spa y estrenarla en ambos en Budapest. Por supuesto, me miraron como si estuviera loco. Yo tampoco lo habría hecho nunca, así que realmente no fue una opción seria. Después les dije que podíamos lanzarlo a cara o cruz, o divertirnos un poco y que la mejora fuera para quien se clasificara por delante en Silverstone."

Lawson y Lindblad, que habían estado muy igualados en las últimas carreras, aceptaron de inmediato el reto. "Los dos estuvieron de acuerdo, y eso fue exactamente lo que hicimos", añadió Permane. Ambos pilotos accedieron a la Q3 en Silverstone, pero mientras Lindblad consiguió seguir rebajando su tiempo para clasificarse noveno, Lawson no pudo mejorar su vuelta y terminó décimo, por lo que el joven debutante se llevó la victoria en esta particular competición y también la mejora para Spa.

"Creo que si vuelve a pasar más adelante esta temporada, y podría ocurrir porque tenemos otra gran actualización prevista, esa irá para Liam", explicó Permane. "No volveremos a hacerlo así. La próxima vez será automáticamente para él. Pero queríamos ponerle un poco de diversión al asunto en lugar de asignarla directamente a uno u otro."