El inquietante mensaje de Alonso durante la sprint de Miami

Aston Martin no mejora. Las sensaciones siguen siendo malas después de cinco semanas de parón en la F1 y la 'sprint' de Miami ha vuelto a poner en evidencia las graves carencias del AMR26. Y eso, a pesar de que al final, Fernando Alonso se las ha ingeniado para maquillar el resultado y ha conseguido no solo completar la carrera, sino hacerlo en 16ª posición, por delante de cuatro pilotos. Puntuar era misión imposible.

Alonso ha acusado serios problemas en el motor Honda,. Su diálogo por radio con su ingeniero ha disparado las alarmas: "La temperatura del motor es crítica", ha dicho el asturiano. "Necesitamos que refrigeres el motor cuando puedas", le indicaban desde el muro los de Silverstone.

Si bien es cierto que Fernando asegura que las vibraciones han mejorado, aunque no lo parece. Ayer, tras unos entrenamientos libres que se prolongaron durante 90 minutos, se bajó del coche mirándose las manos.

Este sábado no ha sido demasiado explícito ante las cámaras. Lógicamente no ha celebrado ser 16º, pero tenía motivos para estar satisfecho de su actuación, en especial de unas últimas vueltas en las qyue cazó primero a Stroll y luego a Checo Pérez.

“Las vibraciones van mejor”, insistió. “Hemos podido terminar sin problemas en las manos o en el cuerpo y eso es un paso adelante, pero el nivel de competitividad sigue siendo pobre”, ha reconocido Alonso.

“Salimos al fondo de la parrilla y terminamos peleando con los Cadillac, al menos acabamos delante de ellos, pero tenemos que encontrar algo más para el resto del fin de semana”, advirtió.