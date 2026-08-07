Los ingresos en la Fórmula 1 se desploman en el primer semestre de 2026

Malos tiempos para la Fórmula 1 y en concreto para la propietaria de sus derechos, Liberty Media. La compañía hizo oficial el informe de resultados del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026 del que se desprende una disminución drástica de su beneficio respecto al mismo período del 2025.

Entre abril y junio de 2026, según el informe, los ingresos disminuyeron un 38%, de 1.220 millones de dólares en 2025 a 764 millones de dólares este año, y su beneficio operativo disminuyó de 293 millones de dólares a 73 millones de dólares. Una cifra que hay que poner en contexto, teniendo en cuenta que este curso en ese período se han celebrado solo cinco carreras, comparadas con las nueve que se disputaron en 2025, debido a los cambios de fechas en el calendario así como a la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí por el conflico bélico en Oriente Medio.

En este caso, una parte de los beneficios se estabilizará más adelante ya que el GP de Bahréin se ha reprogramado para celebrarse en Malasia en el mes de octubre, lo que aumenta el calendario a 23 carreras, tan solo una menos de las 24 que estaban programadas de inicio. Por otro lado, la situación en Oriente Medio sigue sin estabilizarse por lo que los GP de Qatar y Abu Dhabi podrían estar en riesgo. En ese caso, la organización está valorando la posibilidad de que el Mundial finalice en Europa con Imola como posible escenario.

MotoGP tampoco crece

En lo que respecta a MotoGP, en los tres meses finalizados el 30 de junio de 2026, los ingresos disminuyeron un 2% hasta alcanzar los 170 millones de dólares, el beneficio operativo fue de 37 millones de dólares y el OIBDA ajustado aumentó un 3% hasta los 76 millones de dólares en dólares estadounidenses, aunque en este caso se trata de una estimación, como si la adquisición se hubiera cerrado el 1 de enero de 2024 , con 7 carreras celebradas en cada período. En lo que respecta al total de los seis primeros meses del año, los ingresos de MotoGP aumentaron un 6% hasta los 264 millones de dólares.

"Se celebraron siete carreras tanto en el segundo trimestre de 2026 como en el de 2025. En lo que va del año, hasta el segundo trimestre de ambos años, se han celebrado diez carreras. El calendario de 2026 prevé el mismo número de eventos, pero con un orden y una combinación diferentes a los del año anterior, lo que afectará al reconocimiento de ingresos por temporada. Es posible que se requieran cambios adicionales en el calendario", reza el informe.

“La demanda de nuestras marcas se mantiene sólida y resiliente, y seguimos buscando soluciones creativas para afrontar las incertidumbres globales. Tras un año al frente de MotoGP, seguimos optimistas ante las oportunidades de crecimiento del deporte a nivel mundial, mientras que la creciente presencia de la Fórmula 1 y la mayor participación de sus aficionados continúan impulsando un fuerte dinamismo comercial. La asignación disciplinada de capital sigue siendo una prioridad fundamental a medida que evaluamos oportunidades de inversión estratégicas para aumentar el valor para los accionistas a largo plazo”, afirmó Derek Chang, presidente y director ejecutivo de Liberty Media, en declaraciones difundidas por la propia empresa.