Un ingeniero para dominarlos a todos: las claves de Adrian Newey en Aston Martin

La era Adrian Newey en Aston Martin ya es una realidad. Después de casi seis meses desde que la escudería de Fernando Alonso anunciase su llegada, el legendario ingeniero británico se ha puesto definitivamente manos a la obra tras pasar el obligado periodo de 'gardening' al salir de Red Bull. El momento ha llegado para que el 'mago' replique sus trucos, las ideas que tantas alegrías ha traído a los equipos por los que ha pasado. Sin duda, su presencia en un equipo es sinónimo de éxito.

El 'cerebro' con mejor palmarés en la F1

Desde que aterrizase en Williams en 1991, el ingeniero británico no ha parado de conquistar campeonatos, tanto de pilotos como de constructores. Su palmarés personal consta, hasta el momento, de 14 Campeonatos del Mundo de Pilotos y otros 12 de Mundial de Constructores, todos conseguido con tres escuderías distintas. En total, 26 títulos en una carrera plagada de éxitos para una de las figuras más relevantes de la historia de la Fórmula 1.

Adrian Newey, en su mesa de dibujo / Red Bull Contentpool

Newey ha cosechado premios con Williams, McLaren y Red Bull, tres escuderías a las que Adrian Newey revolucionó a su llegada con conceptos innovadores que elevaron el ritmo de los monoplazas hasta niveles nunca antes vistos. No por nada dos de sus campeones en el Mundial de Pilotos han batido el récord de puntos en la Fórmula 1: Vettel, en 2011; y, finalmente, Verstappen, en 2023. Y es que en la historia de la Fórmula 1, nadie ha sido tan determinante fuera de pista como Newey.

Sueldo de superestrella

Solo tres pilotos de la actual parrilla de Fórmula 1 tienen mejor salario que Adrian Newey en 2025. Y es que según la lista elaborada por Autosport, el célebre ingeniero británico percibirá entre 25 y 30 millones de euros en su primer año en Aston Martin, lo que le sitúa claramente por delante de Fernando Alonso (19), y únicamente superado por los tres hombres mejor pagados de la F1, el tetracampeón de Red Bull Max Verstappen (65) y los dos pilotos de Ferrari, el heptacampeón Lewis Hamilton (60) y Charles Leclerc (34).

Precisamente, cuando Newey fue presentado en la fábrica de Silverstone en septiembre del pasado año, cuando aún estaba vinculado contractualmente a Red Bull, pero ya había comunicado su marcha del equipo, el dueño de Aston Martin Lawrence Stroll contó que Alonso estaba tan emocionado ante la posibilidad de poder colaborar por fin con Newey que le ofreció poner dinero de su bolsillo. La historia acabó entre risas de los tres protagonistas.

"Dejadme deciros cómo de emocionado estaba Fernando. Me dijo, 'jefe, cueste lo que cueste, te doy el 20% de mi salario” confesó Stroll. Fernando le siguió el juego y rectificó: "¿20? ¡¡El 10, dije el 10 por ciento!!”.

Bromas a parte, está claro que, aunque a sus 65 años el dinero no sea la principal motivación de Adrian Newey a la hora de decantarse por un proyecto, lo cierto es que las condiciones del acuerdo firmado con Aston Martin convierten al diseñador británico en un privilegiado, ya que además de su salario, será socio accionista de la escudería.

Una poderosa estructura

Aston Martin ha construído un equipo ‘galáctico’ de ingenieros para conseguir el ansiado objetivo de Lawrence Stroll, dueño de la escudería, y también de Fernando Alonso: tener un coche ganador para 2026, cuando la F1 estrenará nuevas reglas y el equipo de Silverstone pasará de ser equipo cliente de Mercedes a equipo oficial con motores Honda, proveedor en exclusiva.

Newey liderará una estructura de máximo nivel, en la que cobran especial importancia dos hombres procedentes de Mercedes y Ferrari. El primero es Andy Cowell, que este año alternará la posición de CEO con la de jefe de equipo, en sustitución de Mike Krac, que asume un rol directivo en la pista. El considerado "Newey de los motores" fue el principal artífice de los ocho títulos consecutivos de Mercedes en la era híbrida.

Otro de los ingenieros reclutados en esta temporada ha sido Enrico Cardile, ex director técnico de Ferrari, que ejercerá el mismo cargo en la escudería británica, aunque de momento sigue en compás de espera o en periodo de ‘gardening’, a la espera de quedar plenamente liberado de sus obligaciones contractuales con los de Maranello. El italiano fue una pieza clave en la aerodinámica del SF-24, el coche con el que Sainz y Leclerc dieron un importante salto cualitativo la pasada temporada, acariciando el título de constructores (lo perdieron por solo 14 puntos ante McLaren) tras 24 grandes premios. Con Cardile en el equipo, Fernando Alonso fue subcampeón con Ferrari en dos temporadas consecutivas.

El plan de trabajo: ¿2025 o 2026?

Es una de las grandes dudas. Para los intereses de Aston Martin, Adrian Newey llega quizás un poco tarde. Si bien el diseño del AMR25 de la presente temporada está prácticamente hecho, las modificaciones que se pueden introducir a lo largo de la temporada podrían cambiar el rendimiento del monoplaza de principio a fin. Sin embargo, 2026 está demasiado cerca y llegar en las mejores condiciones a ese año es demasiado importante como para priorizar cualquier objetivo cortoplacista para Aston Martin. Y es que apostar por el futuro es obligatorio para Aston Martin, que tendrá realmente difícil poder llegar a pelear con los cuatro equipos de delante en algún punto de la temporada...

En este sentido, las palabras de Cowell, jefe de equipo de Aston Martin, pueden desvelar por dónde pueden ir los tiros: "Siempre me he dado cuenta de que si tienes a un ingeniero pensando en hoy y en dentro de 12 meses, siempre se centra en el hoy. A eso de las cuatro de la tarde es cuando empiezas a pensar en el año siguiente, y para entonces tu cerebro ya está un poco cansado, o al menos el mío lo está", reconoció recientemente. Es evidente que Aston Martin acudirá al ingeniero para mejorar el concepto del AMR25 de esta temporada; la escudería británica cuenta con una fábrica nueva, nuevas instalaciones y nuevo personal, así que desaprovechar un año de pruebas como 2025 es algo que en la escudería británica no están dispuestos a permitirse. Sin embargo, tan cierto o más es que el foco estará puesto en 2026 y que esta temporada es simplemente un paso hacia el cambio de reglamentación que se viene.

El sueño de Alonso

Durante años, Adrian Newey soñó con trabajar con Fernando Alonso y Lewis Hamilton, a quienes el diseñador británico considera los dos pilotos top de la parrilla, al margen de Max Verstappen. Contribuyó decisivamente a las cuatro coronas de pilotos logradas por el neerlandés, especialmente en 2023, cuando proyectó el RB19, el coche más dominante de la historia de la F1, ganando 21 de las 22 carreras con un 95% de efectividad.

Pero acabada su etapa en Milton Keynes, Newey se fue a la playa con su esposa y juntos debatieron su futuro. Con 65 años y la vida más que resuelta a nivel financiero, tuvo que elegir entre retirarse o abordar un nuevo reto en Ferrari con Hamilton o en Aston Martin con Alonso. Y finalmente, se decantó por este último.

“Llevamos peleando el uno con el otro durante muchos años, ha sido una inspiración porque gracias a Adrian y su talento y su coches todos mejoramos. Todos teniamos que elevar el listón para poder competir. Es una oportunidad increíble para mí trabajar con Adrian”, celebró Alonso el día de su presentación. Un sueño cumplido para ambos.