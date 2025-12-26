Aston Martin quiere pescar en Red Bull

La 'silly season' de la temporada 2026 en la Fórmula 1 apenas ha tenido movimientos, con la mayoría de los asientos asegurados, aunque los cambios en las estructuras internas de los equipos ha sido otra cosa, con Aston Martin como gran agitador de esta parte del mercado.

El equipo de Lawrence Stroll sigue formando su organigrama con vistas a convertirse en uno de los equipos que puedan luchar por el título. Entre tanto, vive un complejo proceso de reestructuración, con Andy Cowell como última pieza en juego. El ingeniero británico fue recientemente apartado de sus funciones de jefe de equipo para dar esa posición a un Adrian Newey que es ya el gran exponente del proyecto. Y este movimiento probablemente no será el único que se viva dentro de la escudería de Silverstone.

Según avanzó la publicación especializada 'The Race', el equipo de Fernando Alonso tendría ya la vista puesta en otro de los ingenieros emblemáticos del paddock de la Fórmula 1, Gianpiero Lambiase, actualmente en las filas de Red Bull.

El italiano, amigo personal de Max Verstappen e ingeniero de Red Bull desde 2016, ha sido objeto de los rumores después de su conversación por radio con el neerlandés en la última carrera del Mundial 2025. "Puedes estar orgulloso, amigo, mantén la cabeza en alto", dijo Lambiase después de que Max no consiguiera el título, pese a su victoria. La respuesta no dejó lugar a dudas: "Les mostramos una última vez quién manda". Unas pocas palabras que dieron paso a unas especulaciones que podrían traducirse en los próximos días en el fichaje de Lambiase por Aston Martin, según la comentada publicación.

Aunque en un primer momento se pensó en la posibilidad de que Lambiase ocupara alguna otra posición dentro de la escudería de las bebidas energéticas o incluso una retirada por motivos personales, fuentes citadas por 'The Race' afirman que el destino del italiano está fuera, concretamente en Silverstone, como apoyo de un Newey que quiere centrar sus esfuerzos en el diseño de un monoplaza competitivo. De hecho, ya se habrían dado las primeras conversaciones entre ambas partes, con un puesto de alto nivel para Lambiase sobre la mesa.

Max Verstappen y Gianpiero Lambiase conversan durante un GP / AP

Elogios de Verstappen

"No hay mejor persona con la que trabajar, para ser sincero", afirmó Max Verstappen en una entrevista reciente a 'Viaplay GeMaximaliseerd'. La dupla se conoce bien, después de casi una década de trabajo compartido. Concretamente desde la temporada 2016, cuando Max ascendió al equipo Red Bull desde Toro Rosso.

Apenas 10 días después de su llegada, Verstappen conseguía su primera victoria en la F1, en el Gran premio de España de 2016. Desde entonces han llegado cuatro títulos mundiales y muchas otras victorias en un camino que se separará probablemente en este 2026.