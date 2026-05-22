El infierno de Ocon y su último año en Haas

Esteban Ocon lleva tiempo sufriendo un infierno. Tan abrasador que tal vez ni acabe la temporada con Haas. Si hay un piloto por el que apostar para que no llegue a Abu Dhabi, es el francés. Su relación con la escudería, como ha podido saber este medio, se lleva deteriorando desde el año pasado, cuando el equipo estadounidense decidió priorizar en ciertas decisiones a su compañero Ollie Bearman, promesa y futuro. No ayuda que tu jefe te señale públicamente antes de arrancar la temporada. Ayao Komatsu, Team Principal de Haas, soltó sin miramiento en los test que «esperábamos más» de Ocon en su año de debut, el año pasado.

El francés terminó 15º en el Mundial, tres puntos por detrás de Bearman, que era novato. Komatsu añadió que en la escudería «nadie está satisfecho con los resultados deportivos de Esteban». Al japonés le dio igual aquello de ‘las broncas en privado y los elogios en público’ y le señaló públicamente. «Está corriendo contra un rookie, un gran rookie pero él lleva diez años en Fórmula 1, ha ganado una carrera, se ha subido al podio, así que esperamos más de él. Obviamente, no es solo su culpa, es un 50-50, no le hemos dado un coche competitivo en algunos momentos. No le esperábamos tan lejos de Ollie en circuitos como Bakú».

Esteban Ocon durante el GP de Japón / FRANCK ROBICHON / EFE

El francés, con 189 Grandes Premios a su espalda, no se arrugó: «No me sorprendieron realmente los comentarios de Ayao«. El tirón de orejas del jefe de equipo a Ocon no debería sorprender pues fue una mera escenificación de puertas hacia fuera del estado de la relación entre piloto y una parte del equipo desde hace un año. El descontento del entorno de Ocon en invierno, antes de Montmeló, era mayúsculo. Hasta el punto de temerse que el piloto no termine la temporada actual. Pero entonces, ¿por qué tanto descontento?

Haas, el curso pasado, apostó por Bearman, pues entienden que, a sus 21 años, es su piloto de futuro. No hay piloto favorito pero sí decidieron durante 2025 hacia qué lado del box había que desarrollar el monoplaza. Los comentarios del británico se escuchaban con mayor interés que los del francés y el coche evolucionó hacia lo que el novato quería. Ocon nunca se ha mordido la lengua: «Lo dije muchas veces el año pasado, durante 12, 13, 14 carreras, tenía este problema de bloqueo delantero, de inestabilidad. Era una situación muy diferente al otro lado del garaje, no es una cuestión de confianza o de no conseguir pilotar con ese estilo. Era una presión similar sobre los frenos, una condición similar en los dos coches: bloqueo para mí, no para el otro».

Relegado y varios calientan

No hay que pasar por alto el elevado nivel de pilotaje del británico en su primer año en Fórmula 1, que está vapuleando al francés este año 17-1 en puntos. Bearman, que ya superó a Ocon en 2025 por tres puntos, lideró las celebraciones en México de Haas con una brillante cuarta plaza. Aquella fue la puntilla para el francés, que se vio relegado a un segundo plano. Y ahí sigue. En el peor de los escenarios, si Ocon no termina el año con Haas, ¿quién podría sustituirle? Hay varios nombres sobre la mesa, como el de Rafael Camara, piloto de la Academia Ferrari, como Bearman. Recordar la alianza entre el equipo italiano y Haas, que monta motor Ferrari.

Ryo Hirakawa debería estar en la pole como posible reemplazo de Ocon por su antigüedad en la escudería como piloto reserva y por el apoyo de Toyota, que ha entrado en Haas con mucha fuerza. Ya ha completado alguna sesión de Libres a bordo de un Fórmula 1 pero en el equipo hay dudas sobre su velocidad. Por eso, habría que mirar al otro piloto reserva de Haas, Jack Doohan, cuyo fichaje el pasado 3 de febrero sorprendió.

Algún malpensado que no terminó de entender el anuncio sospechó que se le ha fichado para terminar siendo titular en algún momento, no para calentar banquillo. Doohan, tras su oscura etapa en Alpine, volvió a la Fórmula 1 y sería una opción para hacerse con el asiento titular. No hay que despreciar el poder de la familia Doohan y su poderío económico. Otro piloto nipón como Yuki Tsunoda, con experiencia en la categoría, también podría ser del agrado de Toyota aunque su nombre suena con menos fuerza.