El inesperado fichaje de la Fórmula 1 para el GP de Italia es.... ¡Rayo McQueen!

El Gran Premio de Italia siempre termina siendo uno de los más especiales, uno de aquellos circuitos en los que la afición está realmente entregada. No es nada extraño, los 'tifosi' se reúnen en su GP de casa para apoyar a la escudería local, Ferrari, y desde el pasado curso también al único piloto transalpino de la parrilla: Kimi Antonelli. En medio de nuevos 'livery' y distintas iniciativas, la parrilla tendrá un invitado especial... ¡nada más y nada menos que Rayo McQueen!

Mientras Ferrari lucirá nueva piel como homenaje al 30 aniversario del debut de Michael Schumacher en Maranello, la Fórmula 1 hará un guiño a una de las pelícuas de dibujos animados más reconocidas del planeta: Cars. Y es que el 'Safety Car' de la cita, el Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, se caracterizará inspirándose en Rayo McQueen, algo que servirá como una celebración especial del 20 aniversario de la aclamada y querida franquicia cinematográfica.

Se trata de una de las acciones de la iniciativa Fuel the Magic, el proyecto de colaboración entre la Fórmula 1 y Disney que arrancó en 2025 y que se extenderá hasta la temporada 2028.

Además, por otro lado, Lightning McQueen también dará una vuelta de honor en el trazado italiano. El siete veces campeón de la Copa Pistón hará una aparición especial durante el fin de semana de la carrera, dejando para el recuerdo un momento histórico para los fans de la Fórmula 1, Disney y Pixar.

Por otro lado, los aficionados presentes en el trazado italiano también tendrán la oportunidad de comprar el merchandising de la colección de 'Disney y Pixar Cars with Formula 1'. La colección incluye ropa, accesorios, artículos de colección y vehículos a escala de Mattel inspirados en el mundo de Cars y la Fórmula 1. Sin duda, un fin de semana de lo más especial para los amantes de la película y la Fórmula 1.