¡Indignación en Red Bull! Pedirán explicaciones a la FIA sobre el veredicto del ADUO

Venía siendo una de las mayores incóngitas de las últimas semanas, y uno de los veredictos que más expectación generaba en el 'paddock' de la Fórmula 1. El Gran Premio de Canadá marcaba el punto de inflexión el primer período de mediciones del esperado ADUO (acrónimo en inglés de "Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora"), del que se esperaban las primeras respuestas. Fue el pasado fin de semana cuando la FIA dictó sentencia sorprendiendo a muchos equipos y generando el malestar en otros... uno de ellos, Red Bull.

El pasdo domingo se dio a conocer este plan, que debe ayudar a los fabricantes de motores más rezagados y con peor rendimiento. Pero lejos de la realidad, sorprendió mucho cuando la máxima federación internacional anunció que Mercedes, la clara dominadora de este curso tras llevarse la victoria en las seis citas disputadas hasta el momento, entrará en ADUO y podrá actualizar su unidad de potencia en una ocasión este curso y otra vez en 2007.

Max Verstappen durante el fin de semana en Mónaco / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La FIA consideró, por lo tanto, que el motor de combustión interna de Mercedes está más de un 2% por detrás de la referencia. Cabe destacar que la medición se lleva a cabo dejando de lado la parte eléctrica, que tiene un 50% de protagonismo en los prototipos actuales.

Sorprendentemente, en el informe que recibieron los equipos se especificaba que el mejor motor hasta la fecha es el de Red Bull. Algo que chocó con lo sucedido en pista esa misma jornada, puesto que el RB22 sufrió problemas de motor en Mónaco, con Verstappen fuera de carrera tras quedarse parado en la salida. Además, cabe recordar que su posición actual en la clasificación de constructores es la cuarta, por detrás de Mercedes, Ferrari y McLaren.

Malestar en Red Bull

Algo que, como era de esperar, ha generado un gran enfado en la fábrica de Milton Keynes. Tal y como informa en las últimas horas el periódico neerlandés De Telegraaf, con gran conexión con el entorno de Max Verstappen, en Red Bull existe un gran malestar y esperan recibir explicaciones por parte de la FIA.

¿En qué se traduce esto? Pues en el hecho de que Red Bull no podrá hacer modificaciones en su motor mientras el resto de fábricas sí podrán hacerlo en los próximos meses, entre ellos Mercedes, que lidera la tabla de constructores con 79 puntos de ventaja sobre Ferrari... y 172 puntos por delante de la fábrica de Milton Keynes.