Indignación con Comisión de Carrera: enfado de Russell; Alpine, recurre

Kimi Antonelli fue el gran beneficiado de un Gran Premio de Mónaco marcado por las sanciones y los accidentes. Se cumplió una vez más la premisa de que todo puede pasar en las calles del principado aunque en esta ocasión gran parte del protagonismo recayó sobre el Panel de Comisarios.

Niko Hulkenberg, Checo Pérez, George Russell y Pierre Gasly recibieron sanciones y otros como Isack Hadjar se salvaron tras ser revisada su acción. De hecho, mientras Max Verstappen se quedaba fuera de carrera en la salida, el francés se convertía otro de los grandes 'vencedores' en Mónaco, conquistando su primer podio, gracias a la penalización de Gasly, quien cruzó la bandera a cuadros en tercera posición pero acabó relegado a la séptima plaza tras ser sancionado con 10 segundos por “excederse del límite de velocidad en el pit lane” en dos ocasiones (5 segundos + 5 segundos).

Una decisión con la que no están de acuerdo ni el propio piloto, ni su equipo. El francés se mostró desconsolado al conocer la penalización después de haber celebrado emocionado el podio. “Ahora mismo, estoy desconsolado. No sé qué decir. No quiero hablar ahora mismo”, explicó el piloto tras la prueba. “Ojalá que (Alpine) puedan luchar contra esto, ojalá puedan apelar, porque siento que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer", deseó.

Dicho y hecho. Alpine tomó en consideración la opinión de su piloto y decidió utilizar su derecho de revisión. “Tras el resultado del Gran Premio de Mónaco de hoy, el equipo BWT Alpine de Fórmula 1 confirma que ha solicitado a la FIA el derecho de revisión tras las sanciones impuestas por exceso de velocidad en el pit lane”, avanzó la escudería en un escueto comunicado tras la carrera.

Su compañero, Franco Colapinto, también recibió una sanción por exceder la velocidad en el pit-lane.

Russell, reivindicativo

Otro de los perjudicados por las sanciones fue George Russell. Mientras Antonelli ganaba la carrera, el británico acabó duodécimo, con penalización incluida. "Para empezar, no entiendo del todo por qué recibimos una sanción", comentó el de Mercedes en rueda de prensa. "Ya tenía activado el limitador antes de la línea y lo desactivé después de la línea. Al parecer hay un problema con el software y varios pilotos fueron sancionados por esto", explicó.

Para Russell, lo lógico hubiera sido una penalización de cinco segundos. "No es ideal, pero tampoco es el fin del mundo. El problema es que durante la parada hubo mucha confusión y al final recibimos un drive-through. Ahí la sanción ya no encaja con la infracción. Pasar de la tercera posición a la decimocuarta es una diferencia enorme", indicó.

Descontento con la decisión, Russell no dudó en ir a hablar con Dirección de Carrera. "Les dije que mi carrera se acabaría si tenía que cumplir inmediatamente el drive-through. Estaba dispuesto a cumplir los cinco segundos de penalización en la siguiente vuelta. Tenía unos veinte segundos de ventaja sobre Pierre Gasly", comentó el piloto, que se topó con una respuesta contudente.

"Las reglas son las reglas. Si no cumples la sanción, recibes un drive-through", le explicaron los comisarios, según dijo el piloto.