F1
Así fue la increíble salida de Fernando Alonso en el GP de Australia: ¡del 17 al 10!
El piloto asturiano adelantó a cinco pilotos cuando el semáforo marcó el inicio de la primera prueba del curso 2026
"La vuelta 1 es más de instinto que de motor". Así resumía Fernando Alonso su épica salida en el Gran Premio de Australia que abría la temporada 2026 de F1.
Había mucha incertidumbre respecto a las salidas con el cambio de reglamentación que se estrenaba en Albert Park. Tanta que la FIA, junto con la F1, acordó un procedimiento nuevo para evitar colisiones en los primeros metros y no hubo problema alguno. La salida fue limpia, sin coches parados ni colisiones.
Los Ferrari, como era de esperar, mostraron que ese es su elemento y salieron comoun rayo, pero entre todos los pilotos hubo uno que destacó. Fernando Alonso, pese a todos los problemas de Aston Martin, tiró de experiencia y, de una tacada, superó a varios rivales.
Alonso salió por la parte izquierda, por la zona limpia, esquivando el jaleo y el tráfico generado en esos primeros segundos y metiéndose a Bortoleto casi pisando el césped...
De una tacada pasó de la decimoséptima plaza obtenida en la clasificación, a la décima. Cinco coches de una sola vez, teniendo en cuenta que Hulkenberg, que había clasificado undécimo, no pudo tomar la salida.
Una vez más, el asturiano hizo gala de una pericia especial y mostró que sigue encontrando la motivación necesaria para seguir trabajando. "La salida no fue complicada para nuestro coche", decía el de Aston Martin que recordó que hasta Australia, el equipo apenas tenía datos respecto a las salidas al no poder estar en los ensayos que se llevaron a cabo en los test de pretemporada.
