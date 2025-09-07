La increíble remontada de Pepe Martí: De 13º al podio en Monza

Pepe Martí completó la undécima cita de la temporada de Fórmula 2 en el Autodromo Nazionale di Monza con un nuevo podio. El piloto del Red Bull Junior Team volvió a demostrar su capacidad de lucha y constancia, firmando una sólida tercera posición el domingo tras remontar desde la 13ª plaza. Con este resultado, Martí consolida su sexta posición en el campeonato con 112 puntos, manteniéndose firme en la parte alta de la tabla a falta de tres rondas para el final.

El fin de semana comenzó con buenas sensaciones en los entrenamientos libres, pero una clasificación complicada, marcada por múltiples banderas rojas, situó a Martí en la 13ª posición. El sábado, en la Sprint Race, el barcelonés protagonizó una gran remontada desde el inicio, ganando varias posiciones en la primera vuelta y mostrando ritmo competitivo. Sin embargo, un pequeño error le hizo perder terreno en la parte final, terminando 9º en pista. Pese a ello, su rendimiento dejó claro el potencial que tenía para el resto del fin de semana.

“Contento del fin de semana aunque en general no ha ido como queríamos. Todo empezó bastante bien con una free practice buena el viernes, bastante cómodo, decente. Como equipo teníamos cosas a mejorar y aun así estábamos en una posición competitiva. Después, la clasificación estuvo llena de banderas rojas e incidentes y no pudimos extraer el máximo potencial del coche. En la última vuelta veníamos en tiempos muy competitivos pero, desgraciadamente, hubo otra bandera roja que no permitió cerrar la vuelta, así que clasificamos 13º", comenta Pepe.

"En la carrera del sábado hicimos una buena remontada. Aunque en la Sprint se reparten menos puntos y no pudimos llegar a sumar, fue una buena carrera. Salimos bastante bien, con una primera vuelta decente, logramos remontar bastante bien y terminamos 8º. Lástima que cometí un pequeño error que nos hizo perder posiciones y nos quedamos fuera de los puntos”.

El domingo, con la temperatura más baja, se presentaba una carrera llena de variables. Partiendo desde la décimo tercera posición, en la salida logró escalar hasta cinco posiciones. Después, sorteó con mucha habilidad un incidente que hubo en la primera variante, y se situó cuarto. El piloto de Campos Racing se consolidó en la lucha por el podio, resistió la presión de rivales directos y, en la parte final, ejecutó un adelantamiento clave que le dio la tercera posición. En la última vuelta incluso llegó a presionar al segundo clasificado, pero ya sin margen para un ataque más.

“Este domingo fue una buena carrera. Desde el principio he hecho una buena salida, me he posicionado noveno, escalando cuatro posiciones. Tenía un buen ritmo y me he sentido muy cómodo en general. Hemos ido hacia adelante y hemos conseguido atravesar todos los incidentes, que también ha sido complicado, y poco a poco nos hemos situado cuartos. En las últimas vueltas he logrado hacer un buen adelantamiento para ocupar la tercera posición y quizá me ha faltado una vuelta para pelear por el segundo puesto. No obstante, del 13º al 3º es una buena carrera. Ahora toca mirar hacia Bakú, donde intentaremos seguir en esta línea y pelear por más resultados como este”, zanja.

Con este podio en Monza y sumando experiencia valiosa en ambas carreras, Martí refuerza su posición en el top6 del campeonato, donde se mantiene con 112 puntos. La Fórmula 2 regresará en dos semanas en Bakú (19–21 de septiembre), antes de encarar el doblete final en Qatar y Abu Dhabi que pondrá punto final a la temporada 2025.