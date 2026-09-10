Incertidumbre de los pilotos ante Madring: "Es el circuito más peligroso"

Madring se estrena este fin de semana en el Mundial de Fórmula 1 con expetación e incertidumbre a partes iguales. Apenas unos pocos privilegiados han podido rodar antes en la pista madrileña y los test de este viernes marcarán las primeras sensaciones de un trazado técnico y complicado, con los muros muy cerca.

Por el momento, tan solo Ferrari ha podido disfrutar de unas jornadas de test en Madring, el pasado mes de julio en un 'Filming day' con Hamilton y Leclerc en liza. Carlos Sainz tuvo el honor de dar la vuelta inicial al volante de un Ford Mustang, como parte de los actos de presentación del trazado y posteriormente los pilotos de Fórmula 2 y 3 protagonizaron los únicos test realizados hasta el momento.

Una de las curvas de Madring / André Ferreira / DPPI / AFP7 / / Europa Press

En estas pruebas de las categorías inferiores, ya se pudo intuir la dificultad con varias banderas rojas durante las sesiones. Un precedente que hace temblar ya a los pilotos de Fórmula 1 ante el Gran Premio. “Cuando vi que la F3 tuvo 20 banderas rojas durante la prueba aquí (en Madring), me sorprendí", explicó George Russell en las ruedas de prensa previas a la cita.

Como la mayoría de sus rivales, el de Mercedes tan solo ha pilotoda en Madring a través del simulador, y ya se hace una idea de la dificultad del trazado. “Después de hacer el simulador, me sorprendió que solo hubiera 20", aseguró.

Para el británico, segundo de la general del Mundial, "Madring es una locura, una de las pistas más peligrosas del calendario".

Su compañero, el líder del campenato, Kimi Antonelli, destacó que “es un circuito complicado. No hay margen de error”.

Sensación unámine

La mayoría de los pilotos comparten la opinión de Russell, tal y como dejaron ver en las comparecencias con los medios de este jueves desde Madring. Pierre Gasly, poleman en Monza, espera un fin de semana caótico y habla con conocimiento de causa. “En el simulador me choqué con todos los muros”, confesó el piloto francés que convencido de que habrá varias banderas rojas durante el fin de semana.

“Por la forma en que han colocado las barreras y el diseño de la pista, va a ser uno de los mayores desafíos en la Fórmula 1 recientemente”, explicó Carlos Sainz, embajador de la pista. “Está claro que es un circuito muy difícil. Es una mezcla entre Jeddah, Bakú y Macao”, valoró el madrileño.

Sainz, en sala de prensa / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Es un circuito muy técnico, muy difícil, va a ser complicado hacer una vuelta limpia", corrobora Alex Albon, compañero de Sainz, en una entrevista a SPORT. "Por supuesto que habrá banderas rojas, es parte del juego, es un circuito muy difícil, las curvas te desafían mucho y hay un equilibrio entre las curvas y la velocidad del coche. Si tienes un coche fuerte en curva, en el segundo sector no serás tan rápido", analizó.

"Hemos practicado en el simulador y parece un circuito desafiante para pilotar, como todos los urbanos, particularmente porque hay muchas curvas complicadas”, explicaba un veterano como Max Verstappen.

Lando Norris, actual campeón, afirmó que, tras trabajar en el simulador, "todo el circuito es bastante desafiante con la forma en que están dispuestas las curvas. En subida, en bajada, inclinadas hacia afuera, inclinadas hacia adentro, así que creo que no hay un lugar en particular. Todo el circuito parece bastante emocionante".

Checo Pérez, uno de los veteranos del Mundial, curtido en mil batallas, confesó que Madring “da un poco de miedo”; mientras que Esteban Ocon calificó el trazado como "desafiante". Para uno de los jóvenes, Arvid Lindblad, "fue muy intenso correr en el simulador”

Tal y como avanzó el CEO de la F1, Stefano Domenicali, hace apenas unos días, Madring es un circuito "exigente con poco margen para el error. ¿Qué significa esto? Que el primer día de entrenamientos habrá mucha acción en la pista porque todo el mundo tiene que descubrirla", apuntó, remarcando que "lo bonito desde el punto de vista deportivo es que, precisamente por eso, existe la posibilidad de que se produzcan unas clasificaciones y unas carreras increíbles".